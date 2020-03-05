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05.03.2020 - 01:33 | | Ajansspor

Alanyaspor otobüsüne saldırı! İki yaralı...

Antalyaspor ile oynanan kupa maçının ardından Alanyaspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldı. Yardımcı antrenör Mehmet Yozgatlı ve kaleci antrenörü Murat Erdeğer yaralandı.

Alanyaspor otobüsüne saldırı! İki yaralı...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenen Alanyaspor'a dönüş yolunda taşlı saldırı yapıldı.

Ön camı kıran taş, yardımcı antrenör Mehmet Yozgatlı'nın boynuna isabet etti. Parçalanan cam kırıkları ise kaleci antrenörü Murat Erdeğer’i boynundan yaralandı.


Öte yandan Alanyaspor'da forma giyen Ceyhun Gülselam, olayla ilgili Ajansspor'a açıklamalar yaptı.

Ceyhun, "Şu anda otobüsümüzü değiştirdik. Mehmet Hoca’ya taş isabet etti, Murat Hoca’da problem var. Şükürler olsun önemli bir şey olmadı." dedi.

Alanyaspor otobüsüne saldırı İki yaralı...

 

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