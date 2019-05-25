Alanyaspor'un stadına UEFA denetimi

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un UEFA lisansı almasıyla maçlarını oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nun denetimi yapıldı.

UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) Stadyum Güvenlik Uzmanı ve Denetçisi Denis Cruise ve Timothy Tuomety tarafından yapılan denetim sırasında yetkililere Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Bahçeşehir Okulları Stadyum Müdürü Münir Kaba, TFF Stadyum Güvenlik Uzmanı Cem Gündüz Yücel, TFF Medya İletişim Uzmanı Rasim Artagan, Dış İlişkiler Uzmanı Aytaç Yener eşlik etti.

Alanya Belediyesi tarafından bakım, onarım ve tadilat işlerinin yürütüldüğü stat mili takım müsabakalarının oynanması için gereken standartlara uygun görüldü. Statta 2 Haziran'da yapılacak A Milli Türkiye-Özbekistan hazırlık maçı için denetimle birlikte son hazırlıklar da tamamlandı.

Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, "Stadımız oynanacak müsabaka için hazır durumda. Müsabaka günü herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarımızı titizlikle tamamladık. Milli takımımıza başarılar diler, tüm sporseverleri A Milli Takımımızı desteklemeye davet ediyoruz" dedi.