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18.03.2020 - 17:47 | | ANKARA (AA)

Alavesli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

İspanyol kulübü Alaves'te 3'ü futbolcu 15 kişi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Alavesli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

EKulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Alaves'in hem futbol hem de basketbol şubesindeki sporcu, antrenör ve personele koronavirüs testi yapıldı. 

A takımdan 3 futbolcu ile birlikte 7 antrenör ve 5 kulüp çalışanının Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Şu ana kadar vakaların hiçbirinde hastalık belirtilerinin görülmediği de ifade edildi.

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