18.03.2020 - 17:47 | | ANKARA (AA)
Alavesli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi
İspanyol kulübü Alaves'te 3'ü futbolcu 15 kişi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
EKulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Alaves'in hem futbol hem de basketbol şubesindeki sporcu, antrenör ve personele koronavirüs testi yapıldı.
A takımdan 3 futbolcu ile birlikte 7 antrenör ve 5 kulüp çalışanının Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Şu ana kadar vakaların hiçbirinde hastalık belirtilerinin görülmediği de ifade edildi.
Efsane Ronaldo'nun Alaves'e attığı gol