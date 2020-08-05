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05.08.2020 - 14:11 | | İSTANBUL (AA) -

Alaves'te Pablo Machin dönemi...

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Alaves, teknik direktör Pablo Machin ile anlaştı.

Alaves'te Pablo Machin dönemi...
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Alaves Kulübü, 45 yaşındaki İspanyol teknik direktör Machin ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Machin, daha önce ülkesinin Numancia, Girona, Sevilla ve Espanyol takımlarını çalıştırmıştı.

Geçen sezon Asier Garitano yönetiminde lige başlayan Alaves, daha sonra takımın başına geçici teknik direktör olarak Juan Muniz'i getirmişti. La Liga'da geçen sezon 39 puan toplayan Alaves, 16. sırayı almıştı.

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