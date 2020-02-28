Alex de Souza'dan İdlib mesajı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza Türkiye'ye karşı yine kayıtsız kalmadı.

İdlib'de Türk askerine yönelik düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan askerlerimiz için paylaşım yapan Alex, "Hayatını kaybeden Türk Askerleri için çok üzgünüm. Başın sağolsun Türkiye" notunu düştü.

İşte o paylaşım