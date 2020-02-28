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HaberlerFenerbahçe Haberleri Alex de Souza'dan İdlib mesajı
28.02.2020 - 17:21 |

Alex de Souza'dan İdlib mesajı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, İdlib'de düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Alex de Souza'dan İdlib mesajı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza Türkiye'ye karşı yine kayıtsız kalmadı.

İdlib'de Türk askerine yönelik düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan askerlerimiz için paylaşım yapan Alex, "Hayatını kaybeden Türk Askerleri için çok üzgünüm. Başın sağolsun Türkiye" notunu düştü.

İşte o paylaşım

Alex de Souzadan İdlib mesajı

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