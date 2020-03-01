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HaberlerAntalyaspor Haberleri Ali Şafak Öztürk: Fenerbahçe'yi yenemediğimiz için üzülüyorsak bu iyi bir şey
01.03.2020 - 00:13 | | DHA

Ali Şafak Öztürk: Fenerbahçe'yi yenemediğimiz için üzülüyorsak bu iyi bir şey

ANTALYASPOR Başkanı Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'yi yenemediğimiz için üzülüyorsak, bu iyi bir şey" dedi.

Ali Şafak Öztürk: Fenerbahçe'yi yenemediğimiz için üzülüyorsak bu iyi bir şey

Evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor'un başkanı Ali Şafak Öztürk maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Öztürk, Fenerbahçe'yi yenemedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Hakemlerin daha soğukkanlı olması gerektiğini belirten Öztürk, "Maçtan önce en önemli konu şehitlerimiz. Stadımızda da onları en iyi şekilde onore etmeye çalıştık. Taraftarımız da çok güzel bir şekilde bunun gereğini yaptı. Bu maçın gelirini şehitlerimizin ailelerine bağışlayacağız. Son dakika golü yediğimiz için üzgünüz. Fenerbahçe gibi bir takımı son dakika yediğimiz golle yenemedik. Bu durum üzücü ama aynı zamanda iyi bir şey aslında. Takım olarak bu noktaya geldiysek, Fenerbahçe'yi yenemediğimiz için üzülüyorsak bu iyi bir şey. Bu kadar uzatma oynanmaması lazımdı. Hakem son atakta bitirecekti ancak devam ettirdi. Hakemlerin daha soğukkanlı olması lazım. Bundan çok, maç sonunda çıkan kartlara üzüldüm" ifadelerini kullandı.

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Ali Şafak Öztürk: Fenerbahçeyi yenemediğimiz için üzülüyorsak bu iyi bir şey

 
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