Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 2-2

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, 90+6'da bulduğu golle Fraport TAV Antalyaspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Sarı-lacivertli ekip 35'te Ozan Tufan'ın şık asistinde Muriqi'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının 52. dakikasında Amilton skora denge getirdi: 1-1. 57'de Hakan Özmert ev sahibi ekibi öne geçirdi: 2-1. 90+6'da oyuna sonradan giren Zajc skoru ilan etti: 2-2.

Hakan Özmert maç bitiminde kırmızı kart gördü

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Antalyasporlu futbolcular ve teknik heyet hakeme itirazda bulundu. Kırmızı-beyazlı futbolcu Hakan Özmert, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. İtiraz nedeniyle yardımcı antrenör Şakir Özkayımoğlu'nu da hakem kırmızı kartla cezalandırdı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 39'a, Antalyaspor ise 26'ya yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Hakan Özmert'in sol taraftan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde topla buluşan Veysel Sarı'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'da kaldı.

16. dakikada Fenerbahçe üst üste iki pozisyonda gole yaklaştı. Sol taraftan Kruse'nin ortasında arka direkte Mehmet Ekici topa kafayı vurdu. Kaleci Boffin'in müdahale ettiği topu savunmadaki Celustka çizgi üzerinden çıkardı. Altıpasın sağında topu yeniden önünde bulan Mehmet Ekici'nin boş pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

19. dakikada Antalyaspor önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Bu dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasında topu kontrol eden Amilton, ceza sahasına girdi ve kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Amilton, Altay'ı çalımlamak istedi. Kalesini terk eden Altay, iki hamlede topu kontrol etti ve gole izin vermedi.

35. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mehmet Ekici'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ozan Tufan'ın ortasında kale önünde Muric, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

52. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Podolski'nin sol kanattan ortasında topa iyi yükselen Amilton'un kafa vuruşunda top, kaleci Altay'ın solundan filelere gitti: 1-1.

57. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Podolski'nin yerden ortasında penaltı noktasından sert vuran Hakan Özmert, topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

59. dakikada Amilton'un sağ kanattan yerden ortasında defansın arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşı kalan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR kontrolü sonucu hakem pozisyonda ofsayt olduğunu işaret ederek golü geçersiz saydı.

74. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ortasında uygun pozisyonda topa iyi yükselen Vedat Muric'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

90 6. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta, kale önünde iyi yükselen Zajc, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 2-2.

Karşılaşma, 2-2 beraberlikle sona erdi.

Öte yandan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Antalyasporlu futbolcular ve teknik heyet hakeme itirazda bulundu. Kırmızı-beyazlı futbolcu Hakan Özmert, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. İtiraz nedeniyle yardımcı antrenör Şakir Özkayımoğlu'nu da hakem kırmızı kartla cezalandırdı.

Stat: Antalya

Hakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Celustka, Veysel Sarı, Kudriashov, Ndinga (Dk. 64 Charles), Podolski (Dk. 87 Chico), Hakan Özmert, Fredy, Amilton (Dk. 78 Mukairu), Jahovic

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar (Dk. 66 Zajc), Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 85 Ferdi Kadıoğlu), Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan (Dk. 89 Mevlüt Erdinç), Mehmet Ekici, Kruse, Muric

Goller: Dk. 35 Muric, Dk. 90 6 Zajc (Fenerbahçe), Dk. 52 Amilton, Dk. 57 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı kart: Hakan Özmert (maç bitiminde) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 63. Podolski, Dk. 90 Jahovic, Dk. 90 4 Fredy, Celustka (maç bittikten sonra) (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 50 Luiz Gustavo (Fenerbahçe)

FALETTE VE EKİCİ İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'de yeni transfer Simon Falette ve Mehmet Ekici bu sezon ilk kez Ersun Yanal tarafından ilk 11'de değerlendirildi. Jailson'un stoperde gösterdiği performans büyük eleştiri toplamıştı. Mehmet Ekici ise Galatasaray maçında oyuna girdikten sonra Fenerbahçe'nin en etkili ismi olmuştu.



