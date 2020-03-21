Alkışlar Ronaldo'ya! 10 milyon euroluk fedakarlık...

İtalya'da yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zora giren kulüplerde oyuncularından maaş kesintileri bekleniyor. Liglerin de ertelenmesiyle zorlanan kulüpler oyuncularından fedakarlık bekliyor.

Juventus kulübü de harekete geçerek oyuncularından maaşlarına göre belli yüzdeler üzerinden kesintiler talep ediyor. Takımda en fazla maaşı alan oyuncu olan Cristiano Ronaldo da bu teklifi kabul etti.

Buna göre yüzde 30'a varan bir indirimle Portekizli yıldız 10 milyon euroluk indirime 'tamam' diyerek kulübünü rahatlattı.







