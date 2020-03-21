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21.03.2020 - 14:57 |

Alkışlar Ronaldo'ya! 10 milyon euroluk fedakarlık...

İtalya'da yaşanan virüs salgını ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle oyuncularının maaşlarında indirim bekleyen kulüpler harekete geçti. Juventus'ta Cristiano Ronaldo, 10 milyon euroluk fedakarlıkla alkış topladı.

Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

İtalya'da yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zora giren kulüplerde oyuncularından maaş kesintileri bekleniyor. Liglerin de ertelenmesiyle zorlanan kulüpler oyuncularından fedakarlık bekliyor. 

Juventus kulübü de harekete geçerek oyuncularından maaşlarına göre belli yüzdeler üzerinden kesintiler talep ediyor. Takımda en fazla maaşı alan oyuncu olan Cristiano Ronaldo da bu teklifi kabul etti.

Buna göre yüzde 30'a varan bir indirimle Portekizli yıldız 10 milyon euroluk indirime 'tamam' diyerek kulübünü rahatlattı.

Alkışlar Ronaldoya 10 milyon euroluk fedakarlık...

Alkışlar Ronaldoya 10 milyon euroluk fedakarlık...

 

 

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