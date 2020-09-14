38 yaşındaki İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, yeni sezon için yeniden Milan ile anlaştı.
Geçen sezon özellikle Fenerbahçe'nin çok istediği ancak Roma'nın bir türlü satmaya yanaşmadığı Aleksandar Kolarov, bir başka İtalyan takımı Inter'e transfer oldu.
Barcelona'dan ayrılacak olan Lionel Messi ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'yle İtalyan devi Juventus irtibata geçtiği yazıldı.
İtalyan kulübünden yapılan resmi açıklamada, "Pepe Reina" olarak bilinen 37 yaşındaki deneyimli file bekçisinin transfer edildiği belirtildi.
Roma, İspanyol futbolcu 33 yaşındaki forvet Pedro Rodriguez Ledesma’yı transfer etti.
Inter, teknik direktör Antonio Conte ile gelecek sezonda birlikte devam etme konusunda anlaştı.
Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, temmuz ayının futbolcusu seçildi.
İtalya Serie A devi Juventus'un Türkiye'deki ilk ve tek resmi akademisi 17 Eylül'de yapılacak lansmanla hizmete açılıyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Başakşehir ve Anadolu Yakası'nda olmak üzere üç ayrı sahada faaliyete başlayacak akademi, siyah-beyazlılarda forma giyen milli oyuncumuz Merih Demiral gibi geleceğin yıldız futbolcularını yetiştirecek.
İtalya Serie A'da, Roma'dan Hellas Verona'ya transfer olan Mert Çetin, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Verona'da bir sezon kiralık olarak forma giyecek 23 yaşındaki stoper, "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray büyük kulüpler. Onların beni istemesi gurur verici ama şu an kariyerimi Avrupa'da devam ettirmek istiyorum" dedi.
Roma, Mert Çetin'in satın alma opsiyonuyla Hellas Verona'ya kiralandığını resmen açıkladı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Parma, teknik direktör Roberto D'Aversa'nın görevine son verdi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de teknik direktör Antonio Conte’nin gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı tartışma konusu oldu.
Juventus, Gonzalo Higuain ve Sami Khedira ile sözleşmeyi feshetme kararı aldı.
Milan'ın süper yıldızı Zlatan İbrahimovic ile İtalyan spiker Diletta Leotta için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Roma, Napoli'den istediği Milik'in transferi için 15 milyon euro ücret artı Cengiz Ünder teklifi yaptı.
Serie A ekiplerinden Napoli, 20 yaşındaki futbolcusu Eljif Elmas'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'da iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.