Juventus'a bir Türk daha: Mert Göckan İtalyan devi Juventus, milli oyuncumuz Merih Demiral'ın ardından bir başka Türk oyuncu Mert Göckan'ı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Dortmund altyapısında forma giyen Alman asıllı Türk oyuncu ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği ifade edilmekte.