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Juventus Akademi top başı yapıyor
Juventus Akademi top başı yapıyor
Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti
Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti
Transfer haberleri | Tolgay Arslan, Udinese ile anlaştı
Transfer haberleri | Tolgay Arslan, Udinese ile anlaştı
Transfer Haberleri | Gattuso'dan Milik açıklaması!
Transfer Haberleri | Gattuso'dan Milik açıklaması!
Transfer haberleri | Cengiz Ünder'e sürpriz talip...
Transfer haberleri | Cengiz Ünder'e sürpriz talip...
Transfer haberleri | Jean Michael Seri, Inter'in radarında!
Transfer haberleri | Jean Michael Seri, Inter'in radarında!
Napoli Başkanı De Laurentiis'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Napoli Başkanı De Laurentiis'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Milan, Tonali'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı
Milan, Tonali'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı
Son dakika | Kolarov resmen Inter'de...
Son dakika | Kolarov resmen Inter'de...
Kolarov, Inter'e imza atmak için Milano'da!
Kolarov, Inter'e imza atmak için Milano'da!
İtalya'da yılın bombası patlıyor! Dev takasta Cengiz...
İtalya'da yılın bombası patlıyor! Dev takasta Cengiz...
Transfer Haberleri | Inter'in yeni hedefi N’Golo Kante
Transfer Haberleri | Inter'in yeni hedefi N’Golo Kante
Transfer Haberleri | Hellas Verona Koray Günter'i kadrosuna kattı
Transfer Haberleri | Hellas Verona Koray Günter'i kadrosuna kattı
İtalya Serie A'da 2020-2021 fikstürü belli oldu
İtalya Serie A'da 2020-2021 fikstürü belli oldu
Son dakika | Hakan Çalhanoğlu, 2024 yılına kadar Milan'da!
Son dakika | Hakan Çalhanoğlu, 2024 yılına kadar Milan'da!
Roma, Henrikh Mkhitaryanı kadrosuna kattı

Roma, Henrikh Mkhitaryan'ı kadrosuna kattı

Son dakika | Milan, Zlatan Ibrahimovici açıkladı

Son dakika | Milan, Zlatan Ibrahimovic'i açıkladı!

Atalantada 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Atalanta'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı!

Son dakika | Lazioda Immobileden 5 yıllık imza...

Son dakika | Lazio'da Immobile'den 5 yıllık imza...

Zlatan Ibrahimovic 1 yıl daha Milanda

Zlatan Ibrahimovic 1 yıl daha Milan'da!

Zlatan Ibrahimovic, Milan ile anlaştı

Zlatan Ibrahimovic, Milan ile anlaştı

38 yaşındaki İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, yeni sezon için yeniden Milan ile anlaştı.

Son dakika | Aleksandar Kolarov İnter'e!

Son dakika | Aleksandar Kolarov İnter'e!

Geçen sezon özellikle Fenerbahçe'nin çok istediği ancak Roma'nın bir türlü satmaya yanaşmadığı Aleksandar Kolarov, bir başka İtalyan takımı Inter'e transfer oldu.

Son dakika | Ronaldolu Juventus, Messi transferi için devrede!

Son dakika | Ronaldolu Juventus, Messi transferi için devrede!

Barcelona'dan ayrılacak olan Lionel Messi ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'yle İtalyan devi Juventus irtibata geçtiği yazıldı.

Lazio, kaleci Reina'yı transfer etti

Lazio, kaleci Reina'yı transfer etti

İtalyan kulübünden yapılan resmi açıklamada, "Pepe Reina" olarak bilinen 37 yaşındaki deneyimli file bekçisinin transfer edildiği belirtildi.

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Roma, Pedro'yu transfer etti!

Roma, Pedro'yu transfer etti!

Roma, İspanyol futbolcu 33 yaşındaki forvet Pedro Rodriguez Ledesma’yı transfer etti.

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Beşiktaş Transfer Haberleri | Beşiktaş'a Jeremain Lens piyangosu! Süper Lig ekibi...

Beşiktaş Transfer Haberleri | Beşiktaş'a Jeremain Lens piyangosu! Süper Lig ekibi...

Son Dakika | Fatih Terim'den sürpriz 11! Gaziantep FK karşısında...

Son Dakika | Fatih Terim'den sürpriz 11! Gaziantep FK karşısında...

Transfer Haberleri | Beşiktaş'ın yeni forveti geliyor! Bedavaya...

Transfer Haberleri | Beşiktaş'ın yeni forveti geliyor! Bedavaya...

Transfer Haberleri | Galatasaray'a Naiggolan'dan kötü haber!

Transfer Haberleri | Galatasaray'a Naiggolan'dan kötü haber!

Transfer Haberleri | Galatasaray'ın Okay Yokuştu teklifi ortaya çıktı!

Transfer Haberleri | Galatasaray'ın Okay Yokuştu teklifi ortaya çıktı!

Hulk o iddialar hakkında konuştu! Eski eşinin yeğeniyle...

Hulk o iddialar hakkında konuştu! Eski eşinin yeğeniyle...

Transfer Haberleri | Galatasaray'ın gündemindeki yıldızdan kötü haber! Yeni takımı...

Transfer Haberleri | Galatasaray'ın gündemindeki yıldızdan kötü haber! Yeni takımı...

Transfer Haberleri | Bu futbolcular bedava! Süper Lig'in yıldızları...

Transfer Haberleri | Bu futbolcular bedava! Süper Lig'in yıldızları...

Transfer Haberleri | Porto, Falcao'yu istiyor! Sözleşmedeki o madde...

Transfer Haberleri | Porto, Falcao'yu istiyor! Sözleşmedeki o madde...

Şenol Güneş'ten Ferdi Kadıoğlu ve Sinan Gümüş açıklaması!

Şenol Güneş'ten Ferdi Kadıoğlu ve Sinan Gümüş açıklaması!

Transfer haberleri | İşte Türkiye ve Avrupa'da sözleşmesi sona eren yıldızlar!

Transfer haberleri | İşte Türkiye ve Avrupa'da sözleşmesi sona eren yıldızlar!

Acun Ilıcalı'nın kulübü Fortuna Sittard rekor kırdı!

Acun Ilıcalı'nın kulübü Fortuna Sittard rekor kırdı!

Rusya Ligi daha ilk haftadan karıştı! Ligden çekildiler...

Rusya Ligi daha ilk haftadan karıştı! Ligden çekildiler...

Spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti

Spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti

Dünya yıldızları bu yıl futbola veda etti! İşte o isimler...

Dünya yıldızları bu yıl futbola veda etti! İşte o isimler...

Transfer haberleri | Aycan Yanaç'ın yeni takımı belli oldu!

Transfer haberleri | Aycan Yanaç'ın yeni takımı belli oldu!

Inter ile Conte yola devam edecek!

Inter ile Conte yola devam edecek!

Inter, teknik direktör Antonio Conte ile gelecek sezonda birlikte devam etme konusunda anlaştı.

İtalya'da Hakan Çalhanoğlu ayın oyuncusu seçildi!

İtalya'da Hakan Çalhanoğlu ayın oyuncusu seçildi!

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, temmuz ayının futbolcusu seçildi.

Juventus'un Türkiye'deki ilk ve tek resmi akademisi İstanbul'da

Juventus'un Türkiye'deki ilk ve tek resmi akademisi İstanbul'da

İtalya Serie A devi Juventus'un Türkiye'deki ilk ve tek resmi akademisi 17 Eylül'de yapılacak lansmanla hizmete açılıyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Başakşehir ve Anadolu Yakası'nda olmak üzere üç ayrı sahada faaliyete başlayacak akademi, siyah-beyazlılarda forma giyen milli oyuncumuz Merih Demiral gibi geleceğin yıldız futbolcularını yetiştirecek.

Mert Çetin: Türkiye'den teklif aldım ama Avrupa'da devam etmek istedim

Mert Çetin: Türkiye'den teklif aldım ama Avrupa'da devam etmek istedim

İtalya Serie A'da, Roma'dan Hellas Verona'ya transfer olan Mert Çetin, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Verona'da bir sezon kiralık olarak forma giyecek 23 yaşındaki stoper, "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray büyük kulüpler. Onların beni istemesi gurur verici ama şu an kariyerimi Avrupa'da devam ettirmek istiyorum" dedi.

Roma, Mert Çetin'in Verona'ya kiralandığını açıkladı!

Roma, Mert Çetin'in Verona'ya kiralandığını açıkladı!

Roma, Mert Çetin'in satın alma opsiyonuyla Hellas Verona'ya kiralandığını resmen açıkladı.

Parma'da D'Aversa dönemi sona erdi  

Parma'da D'Aversa dönemi sona erdi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Parma, teknik direktör Roberto D'Aversa'nın görevine son verdi.

Inter'de Conte'nin geleceği belirsiz

Inter'de Conte'nin geleceği belirsiz

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de teknik direktör Antonio Conte’nin gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı tartışma konusu oldu.

Juventus'tan Khedira ve Higuain için fesih kararı!

Juventus'tan Khedira ve Higuain için fesih kararı!

Juventus, Gonzalo Higuain ve Sami Khedira ile sözleşmeyi feshetme kararı aldı.

Yılın aşk bombası! Zlatan ve Diletta...

Yılın aşk bombası! Zlatan ve Diletta...

Milan'ın süper yıldızı Zlatan İbrahimovic ile İtalyan spiker Diletta Leotta için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Roma'dan Milik için Cengiz Ünder teklifi!

Roma'dan Milik için Cengiz Ünder teklifi!

Roma, Napoli'den istediği Milik'in transferi için 15 milyon euro ücret artı Cengiz Ünder teklifi yaptı.

Son dakika | Napoli, Eljif Elmas'ın sözleşmesini 2025'e kadar yeniledi

Son dakika | Napoli, Eljif Elmas'ın sözleşmesini 2025'e kadar yeniledi

Serie A ekiplerinden Napoli, 20 yaşındaki futbolcusu Eljif Elmas'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Son dakika | Roma'da iki futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Son dakika | Roma'da iki futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'da iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

FUTBOL HABERLERİ

Lazio yıkıldı! Silva elden kaçtı, Vedat da kaçmasın!...
Lazio yıkıldı! Silva elden kaçtı, Vedat da kaçmasın!...David Silva’yı son anda Real Sociedad’a kaptıran Lazio, benzer bir sürprizi Fenerbahçeli Vedat Muriqi’de yaşamamak için harekete geçti.
Tudor, Juventus'ta Pirlo'nun yardımcısı oldu
Tudor, Juventus'ta Pirlo'nun yardımcısı olduGalatasaray'ın eski hocası Igor Tudor, Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapacak.
Son dakika | Sassuolo, Kaan Ayhan'ı resmen açıkladı
Son dakika | Sassuolo, Kaan Ayhan'ı resmen açıkladıSassuolo, Kaan Ayhan'ı renklerine bağladığını resmen açıkladı.
UEFA Ibrahimovic’i incelemeye aldı
UEFA Ibrahimovic’i incelemeye aldıAvrupa Ligi’nde Milan forması giyecek Zlatan Ibrahimovic’in ortağı olduğu Hammarby de aynı ligde boy gösterecek. UEFA yönetmeliklerine göre aynı kişinin, aynı ligdeki iki farklı takım üzerinde direkt ya da dolaylı etkisi bulunamıyor.
Juventus'a bir Türk daha: Mert Göckan
Juventus'a bir Türk daha: Mert Göckanİtalyan devi Juventus, milli oyuncumuz Merih Demiral'ın ardından bir başka Türk oyuncu Mert Göckan'ı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Dortmund altyapısında forma giyen Alman asıllı Türk oyuncu ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği ifade edilmekte.
Transfer haberleri | Yusuf Yazıcı: "Zeki Çelik'i Atalanta istiyor"
Transfer haberleri | Yusuf Yazıcı: "Zeki Çelik'i Atalanta istiyor"Fransa'nın Lille takımdan forma giyen Yusuf Yazıcı, takım arkadaşı Zeki Çelik'i İtalya'dan Atalanta'nın istediğini söyledi.
Gasperini'den Trabzonspor itirafı! 'Bana ders oldu'
Gasperini'den Trabzonspor itirafı! 'Bana ders oldu'Inter döneminde bordo-mavililere olan yenilgisini ‘değerli bir mağlubiyet’ olarak nitelendiren Atalanta teknik direktörü Gasperini, “Trabzonspor benim büyümemi sağladı. O gün dörtlü defansı bıraktığım gündür” dedi.
Juventus'ta yeni teknik direktör Andrea Pirlo oldu!
Juventus'ta yeni teknik direktör Andrea Pirlo oldu!Juventus'un yeni teknik direktörü Andrea Pirlo oldu. Torino ekibi, 41 yaşındaki çiçeği burnunda teknik adam ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzaladı.