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11.04.2020 - 12:16 |

All Star'dan corona virüse Rudy Gobert

NBA'de corona virüse yakalanan ilk isim olan Rudy Gobert; ocak ayında da kariyerinin ilk NBA All Star gururunu yaşamıştı. İlginç tesadüf ülkesi Fransa'da da dikkatlerden kaçmadı.

All Star'dan corona virüse Rudy Gobert

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

NBA'de corona virüs sıkıntısını yaşayan ilk basketbolcu olarak dikkat çeken Rudy Gobert'le alakalı ilginç bir durum ortaya kondu.

L'Equipe gazetesi, Fransız yıldızın; 2020'deki durumunu paylaştı. Ocak ayındaki NBA All Star maçına kariyerinde ilk kez çağrılan Gobert, sadece birkaç hafta sonra corona virüse yakalanmıştı.

Corona virüse yakalandığını bizzat kendi duyuran Rudy Gobert, NBA'de bu hastalığa yakalanan ilk isim oldu.

Kariyerinde ilk kez NBA'de All Star'a davet edilmenin sevincini yaşarken beklenmedik bir hastalıkla kısa süre sonra sarsılan yıldız oyuncu, 2020'nin ilk 3 ayında çok farklı bir durum yaşadı.

All Stardan corona virüse Rudy Gobert

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