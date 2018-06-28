MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Almanlar'dan skandal yorum! Elenince...
28.06.2018 - 07:54 |

Almanlar'dan skandal yorum! Elenince...

Güney Kore'ye 2-0 yenilip Dünya Kupası'ndan elenen Almanlar kime sataşacağını şaşırdı.

Almanlar'dan skandal yorum! Elenince...
ABONE OL

Alman ZDF kanalı, Dünya Kupası'ndaki başarısızlığı Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesine bağladı.

ALAY KONUSU OLDULAR

ZDF kanalında, "İlkay ve Mesut'un Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf sonrası Almanya düzgün oyun çıkaramadı" yorumu yapıldı. ZDF'nin bu haberine sosyal medyada tepki yağdı ve Almanlar adeta alay konusu oldu. Alman taraftarlar Erdoğan'la çekildikleri fotoğraf sonrası Mesut ve İlkay'a tepki göstermişti.. (Takvim)

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber