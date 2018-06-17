Almanya - Meksika: 0-1

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda günün ikinci maçında son şampiyon Almanya ile Meksika kozlarını paylaştı. Luzhniki Stadı'nda oynanan maçı Meksika 1-0 kazandı.

Mücadelede Meksika'nın golünü 35. dakikada Hirving Lozano kaydetti.

Öte yandan Meksika'da 39 yaşındaki Rafael Marquez 75. dakikada Guardado'nun yerine oyuna girdi ve 5 Dünya Kupası'nda oynayan 3. futbolcu oldu. Diğerler futbolcular ise Lothar Matthaus, Antonio Carbajal.

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Stat: Luzhniki

Hakemler: Alireza Faghani, Reza Sokhandan, Mohammedreza Mansouri (İran)

Almanya: Neuer, Plattenhardt (Dk. 80 Mario Gomez), Hummels, Boateng, Kimmich, Khedira (Dk. 60 Reus), Kross, Draxler, Mesut Özil, Müller, Werner (Dk. 86 Brandt)

Meksika: Ochoa, Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo, Herrera, Guardado (Dk. 74 Rafael Marquez), Layun, Carlos Vela (Dk. 58 Alvarez), Lozano (Dk. 66 Jimenez), Javier Hernandez

Gol: Dk. 35 Lozano (Meksika) Sarı kartlar: Dk. 40 Moreno, Dk. 90 Herrera (Meksika), Dk. 83 Müller, Dk. 84 Hummels (Almanya)

Rekabette Almanya üstünlüğü

İki takım arasındaki rekabette Almanya'nın büyük üstünlüğü bulunuyor. Almanya ile Meksika 5'i resmi, 6'sı özel 11 maça çıktı.

Bu karşılaşmaların 5'ini Almanya kazanırken, Meksika yalnızca 1 galibiyet alabildi. Beş karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Almanlar, 24 kez gol sevinci yaşarken, Meksika ise 10 gol attı.

İlk maç 1968'de

Almanya-Meksika rekabeti, ilk olarak 1968 yılında yaşandı. 50 yıllık rekabetin ilk mücadelesi, 22 Aralık'ta Meksika'nın başkenti Meksiko'da oynandı.

Hazırlık maçı, başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Meksika'ya ağır darbe

Almanya-Meksika rekabetinin en unutulmaz maçı, Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 1986 Dünya Kupası'nda yaşandı.

Ev sahibi Meksika, Paraguay, Belçika ve Irak'ın yer aldığı grubu 5 puanla lider bitirerek son 16 turuna kaldı. Almanya da o dönemde Batı Almanya olarak katıldığı turnuvada Danimarka, Uruguay ve İskoçya ile verdiği grup mücadelesini 2. sırada bitirerek bir üst tura yükseldi.

Son 16 turunda Meksika, Bulgaristan'ı, Almanya da Fas'ı eleyerek çeyrek finalde eşleşti.

Karl-Heinz Rummenigge ve Lothar Matthaus'lu Almanya ile Hugo Sanchez'in formasını giydiği Meksika arasındaki karşılaşmanın 90 dakikası ve uzatma bölümleri golsüz sona erdi. Penaltı atışlarında hata yapmayan Almanlar, ev sahibi Meksika'yı eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Fransa'yı eleyen Almanya, finalde ise Arjantin'e mağlup olmuştu.

Son maç Konfederasyon Kupası'nda

İki takım arasındaki rekabette son maç, geçen yılki Konfederasyon Kupası'nda oynandı.

Soçi'de 29 Haziran'da yapılan maçta Almanya, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Almanya 19, Meksika 16. Dünya Kupası'nda

Almanya ile Meksika, Dünya Kupası'na en çok katılan ülkeler arasında yer alıyor.

Üst üste 19. turnuvasına katılacak Almanya, bugüne kadar yer aldığı 18 şampiyonada 106 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 66'sını kazanan, 20 beraberlik ve 20 yenilgi yaşayan Almanya, 224 gol attı, 121 gol yedi.

Almanya, dünya sıralamasında da zirvede bulunuyor.

Meksika ise üst üste 16. Dünya Kupası'nda yer alıyor. Meksika, boy gösterdiği 15 turnuvada 53 maça çıktı, 14 galibiyet, 14 beraberlik ve 25 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 57 gol atan Meksika, kalesinde 92 gol gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu'nun ilk maçında Meksika, son şampiyon Almanya'yı 1-0 mağlup etti.



2. dakikada Almanya ceza sahası içinde topla buluşan Lozano'nun sert vuruşunda, Boateng topa ayak koydu ve meşin yuvarlak kornere çıktı.



35. dakikada Meksika öne geçti. Hızlı gelişen Meksika atağında Javier Hernandez'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Lozano, rakibinden kurtulup, yakın direk dibine sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



39. dakikada Meksika ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşu Kross kullandı. Kross'un şutunda, kaleci Ochoa'nın parmaklarının ucuna değen top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



87. dakikada sağ kanattan Draxler'in yaptığı ortada Mario Gomez yakın mesafeden topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



89. dakikada Brandt'ın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Reus altı pas içine yerden sert gönderdi. Mario Gomez'in topukla yaptığı vuruşta, top kaleci Ochoa'dan döndü. Ceza sahası dışına açılan topa Kross sert vurdu, top az farkla direğin dibinden auta çıktı.



Mücadele Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.