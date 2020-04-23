Almanya tarih için karar verdi!

Celal Umut Eren / Skorer

Koronavirüs nedeniyle futbolun durduğu Avrupa'da ilk başlangıç kararı Almanya'dan geldi. 36 kulüple dün yapılan toplantıda 9 Mayıs 2020 tarihi başlangıç tarihi olarak ortaya kondu.

30 Nisan'da bir toplantı daha yapılacağı ve nihai kararın verileceği aktarıldı. Almanya Futbol Federasyonu, "Eyalet başbakanları ve Alman hükümeti, bu tarihin 9 Mayıs olduğuna karar verirse o tarihe hazır oluruz" diye duyurdu.

Takımlara antrenman ve maçlardan önce 25 bin adet test yapılması amaçlanıyor. Almanya Futbol Federasyonu da tüm çalışmalara hazır olduklarını ve 9 Mayıs'ta başlayabilecekleri de bildirildi.

Tam bin 100 oyuncunun teste tabi tutulacağı aktarıldı. Ayrıca Bundesliga'da statlarda 322 kişiyi aşmayacak şekilde hazırlanacağı kaydedildi.

Bundesliga 2'de ise maçlarda toplamda 277 kişi statlara giriş yapılabilecek.

Toplantının ardından açıklama yapan DFL Başkanı Christian Seifert, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ve 2. Futbol Ligi'nin (Bundesliga 2) yeniden başlaması konusunda yoğun bir uğraş içinde olduklarını belirtti.

Liglerin başlamasına ilişkin son günlerde birçok açıklama yapıldığına işaret eden Seifert, "Bizim için önemli olan sadece, siyasi sorumluların ne karar vereceği. Bundan dolayı Bundesliga'nın başlama tarihini belirlemek bize bağlı değil." diye konuştu.

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