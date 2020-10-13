Almanya'da futbol çalkalanıyor! 200 müfettişle baskın...

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Almanya'da son dakika gelişmesi... Almanya Futbol Federasyonu (DFB) son günlerde yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıyor.

39 yaşındaki Federal Savcı Anna Elisabeth Krause tarafından başlatılan soruşturma sonucunda federasyon binasına yapılan baskından sonra bugün 200 müfettiş, federasyon görevlilerinin evine operasyon düzenledi.

Almanya'da ciddi bir vergi kaçakçılığından şüphelenen savcı, sonuçtan emin açıklamalar yaparken federasyonun stadyumlardaki reklam panolarının kiralanmasının ardından gelen gelirin gerektiği gibi açıklanmaması ve paranın farklı hesaplara bölüştürülerek paylaşıldığı iddiasını savunuyor.

Almanya devletinin, Almanya Futbol Federasyonu'nda yapıldığı iddia edilen vergi kaçırma neticesinde 4,7 milyon euro kaybettiği öne sürülüyor.