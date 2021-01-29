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29.01.2021 - 12:39 | | İZMİR, (DHA) -

Altay İlhan Depe'yi aldı

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk hedefleyen Altay, Süper Lig temsilcisi Hes Kablo Kayserispor'dan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu İlhan Depe ile anlaştı.

Altay İlhan Depe'yi aldı
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 Bursaspor'da profesyonel olan 28 yaşındaki futbolcu Şanlıurfaspor, İnegölspor, Balıkesirspor, Kardemir Karabükspor ve Kasımpaşa kulüplerinde oynadı.

Süper Lig'de 126 maça çıkan İlhan 1 gol atarken, 1'inci Lig'de 52 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Tecrübeli sağ kanat bu sezon Süper Lig'de 4, kupada ise 1 maça çıktı.

Altay ara transfer döneminde Deniz Kadah, Mehmet Erdem Uğurlu, Zeki Yıldırım, Murat Akça, Cebrail Karayel ve Marcio Mossoro'dan sonra 7'nci takviyesini yapacak.

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