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22.06.2020 - 12:58 | | İZMİR (AA) -

Altay'da hedef son 5 maçı kazanmak

TFF 1. Lig'de Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Altay'ın profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, Süper Lig hedefi için kalan 5 maçlarını da kazanmak istediklerini bildirdi.

Altay'da hedef son 5 maçı kazanmak
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Bozok, yaptığı yazılı açıklamada, dünkü maçta aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu belirtti.

Aldıkları 3 puandan dolayı teknik heyet ve futbolcuları tebrik eden Bozok, şunları kaydetti:

"Süper Lig hedefini gerçekleştirmek için önümüzde kalan 5 maçın hepsini kazanmak istiyoruz. Akhisarspor maçı geride kaldı. Artık önümüzdeki Eskişehirspor maçına bakacağız. Eskişehir deplasmanından da üç puanla dönerek, 17 yıldır uzak kaldığımız Süper Lig'e çıkıp Büyük Altay taraftarını mutlu etmek istiyoruz."

Ligde 46 puan ve averajla 3. sırada bulunan Altay, 2. durumdaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 4 puan gerisinde yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, kalan 5 haftada Eskişehirspor (D), Osmanlıspor, Adana Demirspor (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Giresunspor'la (D) karşılaşacak.

Altay'da dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Özgür Özkaya, Eskişehirspor karşısında forma giyemeyecek.

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