Altay'da sportif direktörlük görevine İbrahim Akın getirildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın yeni sportif direktörü İbrahim Akın oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen, 2. ve 3. lig şampiyonluklarında katkısı bulunan İbrahim Akın'ın sportif direktörlük görevine getirildiği belirtildi.

Futbolu bıraktıktan sonra Ağustos 2019'da Altay'da altyapı direktörü olarak göreve başlayan İbrahim Akın, ocak ayında yaptığı açıklamada, bu görevinden yönetim kurulu kararı ile 1,5 ay önce uzaklaştırıldığını tesadüfen öğrendiğini açıklamıştı.