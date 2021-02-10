Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶ndÃ¼! Salih UÃ§an damgasÄ±...

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â€¢ 10 Åžubat 2021 - 22:15 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim çÄ±lgÄ±na döndü! Salih Uçan damgasÄ±...

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda Galatasaray kendi evinde Alanyaspor'u konuk etti. Galatasaray Ã§eyrek final mÃ¼cadelesine ilk 11'de 3 deÄŸiÅŸiklik ile Ã§Ä±ktÄ±. Fatih Terim'in maÃ§ iÃ§indeki hareketi dikkat Ã§ekti. Ã–te yandan Alanyaspor'un yÄ±ldÄ±zÄ± Salih UÃ§an mÃ¼cadeleye damga vuran isim oldu. Alanyaspor maÃ§Ä± 3-2 kazandÄ±.

â€¢ 10 Åžubat 2021 - 22:15 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek final maÃ§Ä±nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da SÃ¼per Lig'de son oynanan FenerbahÃ§e derbisine gÃ¶re ilk 11'de 3 deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±.Â SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda oynanan maÃ§a Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Emre TaÅŸdemir, Taylan AntalyalÄ±, Emre KÄ±lÄ±nÃ§, Younes Belhanda, Ryan Babel, Henry Onyekuru ve Mustafa Muhammed 11'i ile Ã§Ä±ktÄ±.

2Yedlin, ilk kez 11de

Yedlin, ilk kez 11'de

Galatasaray'Ä±n ara transfer dÃ¶neminde kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± ABD'li saÄŸ bek DeAndre Yedlin, takÄ±mda ilk kez bir resmi maÃ§a 11'de baÅŸladÄ±.Â Ara transfer sezonunun son gÃ¼nÃ¼nde kadroya dahil edilen tecrÃ¼beli futbolcu, ilk kez sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayÄ± 4 gÃ¼n Ã¶nceki FenerbahÃ§e derbisinde giydi. Derbiye yedek baÅŸlayarak 82. dakikada oyuna dahil olan Yedlin, Aytemiz Alanyaspor mÃ¼sabakasÄ±nda ilk 11'de mÃ¼cadele etti.

3Babacar Ã¶ne geÃ§irdi

Babacar Ã¶ne geÃ§irdi

30. dakikada Babacar, ceza sahasÄ± iÃ§inde Marcao'yu Ã§alÄ±mladÄ±ktan sonra topu aÄŸlara gÃ¶nderdi ve Alanyaspor, Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±nda 1-0 Ã¶ne geÃ§ti.

4Terim Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶ndÃ¼

Terim Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶ndÃ¼

Yenen golden hemen sonra Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Terim adeta Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶ndÃ¼. Terim, kulÃ¼bede elindeki su ÅŸiÅŸesini fÄ±rlattÄ±.

5KulÃ¼beden fÄ±rladÄ±

KulÃ¼beden fÄ±rladÄ±

33. dakikada bir pozisyon sonrasÄ± Galatasaray faul beklerken karar Ã§Ä±kmadÄ±. KulÃ¼bede bulunan Fatih Terim yerinden fÄ±rladÄ±.

6Terim Ã§ok sinirlendi

Terim Ã§ok sinirlendi

Terim hakem Abdulkadir Bitigen'e Ã§ok sinirlendi. Ä°tirazlarÄ±nÄ± saha kenarÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken o anlar canlÄ± yayÄ±na yansÄ±dÄ±.

7Salih UÃ§an damgasÄ±

Salih UÃ§an damgasÄ±

Alanyaspor'un yÄ±ldÄ±z ismi Salih UÃ§an maÃ§a damga vuran isimlerden biri oldu. 24. dakikada Salih UÃ§an'Ä±n ÅŸutunda top direkten dÃ¶ndÃ¼.Â 41. dakikada ise Salih UÃ§an'Ä±n yerden ÅŸutu Muslera'nÄ±n saÄŸÄ±ndan aÄŸlara gitti. Alanyaspor, deplasmanda farkÄ± ikiye Ã§Ä±kardÄ±.

8Marcao penaltÄ± yaptÄ±rdÄ±

Marcao penaltÄ± yaptÄ±rdÄ±

Alanyaspor 47'de Tayfur'un yerde kalmasÄ±yla penaltÄ± kazandÄ±. Galatasaray'da penaltÄ±yÄ± yaptÄ±ran isim Marcao.

9Babacardan bir gol daha

Babacar'dan bir gol daha

48. dakikada Khouma Babacar penaltÄ±yÄ± gole Ã§evirerek kendisinin 2, takÄ±mÄ±nÄ±n ise 3. golÃ¼nÃ¼ kaydetti.

10OÄŸulcan Ã‡aÄŸlayan 5 maÃ§ sonra kadroda

OÄŸulcan Ã‡aÄŸlayan 5 maÃ§ sonra kadrodaÂ

Galatasaray'Ä±n genÃ§ oyuncusu OÄŸulcan Ã‡aÄŸlayan, 5 resmi maÃ§Ä±n ardÄ±ndan kadroya girdi. SÃ¼per Lig'in 19. haftasÄ±ndaki BeÅŸiktaÅŸ derbisinde sakatlanan 24 yaÅŸÄ±ndaki hÃ¼cum oyuncusu, 5 resmi maÃ§Ä±n ardÄ±ndan Aytemiz Alanyaspor mÃ¼sabakasÄ±nda kadroya alÄ±ndÄ±.Â 

11Gedson Fernandes kulÃ¼bede

Gedson Fernandes kulÃ¼bede

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin devre arasÄ± transferlerinden Gedson Fernandes, ilk kez bir maÃ§Ä±n kadrosunda yer aldÄ±.Â Yedlin gibi ara transfer dÃ¶neminin son gÃ¼nÃ¼nde kadroya dahil edilen Portekizli futbolcu, Ä°ngiltere'deyken yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif Ã§Ä±kmasÄ± nedeniyle bir sÃ¼re karantinada kaldÄ±.

12Muhammedin ÅŸutu direkten dÃ¶ndÃ¼

Muhammed'in ÅŸutu direkten dÃ¶ndÃ¼

64. dakikada Galatasaray gole yaklaÅŸtÄ±. Mustafa Muhammed'in Ã§aprazdan vuruÅŸunda top direkten dÃ¶ndÃ¼

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