Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶ndÃ¼! Salih UÃ§an damgasÄ±...

â€¢ 10 Åžubat 2021 - 22:15 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim çÄ±lgÄ±na döndü! Salih Uçan damgasÄ±...
Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda Galatasaray kendi evinde Alanyaspor'u konuk etti. Galatasaray Ã§eyrek final mÃ¼cadelesine ilk 11'de 3 deÄŸiÅŸiklik ile Ã§Ä±ktÄ±. Fatih Terim'in maÃ§ iÃ§indeki hareketi dikkat Ã§ekti. Ã–te yandan Alanyaspor'un yÄ±ldÄ±zÄ± Salih UÃ§an mÃ¼cadeleye damga vuran isim oldu. Alanyaspor maÃ§Ä± 3-2 kazandÄ±.
â€¢ 10 Åžubat 2021 - 22:15 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek final maÃ§Ä±nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da SÃ¼per Lig'de son oynanan FenerbahÃ§e derbisine gÃ¶re ilk 11'de 3 deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±.Â SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda oynanan maÃ§a Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Emre TaÅŸdemir, Taylan AntalyalÄ±, Emre KÄ±lÄ±nÃ§, Younes Belhanda, Ryan Babel, Henry Onyekuru ve Mustafa Muhammed 11'i ile Ã§Ä±ktÄ±.
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Yedlin, ilk kez 11'de
Galatasaray'Ä±n ara transfer dÃ¶neminde kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± ABD'li saÄŸ bek DeAndre Yedlin, takÄ±mda ilk kez bir resmi maÃ§a 11'de baÅŸladÄ±.Â Ara transfer sezonunun son gÃ¼nÃ¼nde kadroya dahil edilen tecrÃ¼beli futbolcu, ilk kez sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayÄ± 4 gÃ¼n Ã¶nceki FenerbahÃ§e derbisinde giydi. Derbiye yedek baÅŸlayarak 82. dakikada oyuna dahil olan Yedlin, Aytemiz Alanyaspor mÃ¼sabakasÄ±nda ilk 11'de mÃ¼cadele etti.
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Terim Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶ndÃ¼
Yenen golden hemen sonra Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Terim adeta Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶ndÃ¼. Terim, kulÃ¼bede elindeki su ÅŸiÅŸesini fÄ±rlattÄ±.
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Salih UÃ§an damgasÄ±
Alanyaspor'un yÄ±ldÄ±z ismi Salih UÃ§an maÃ§a damga vuran isimlerden biri oldu. 24. dakikada Salih UÃ§an'Ä±n ÅŸutunda top direkten dÃ¶ndÃ¼.Â 41. dakikada ise Salih UÃ§an'Ä±n yerden ÅŸutu Muslera'nÄ±n saÄŸÄ±ndan aÄŸlara gitti. Alanyaspor, deplasmanda farkÄ± ikiye Ã§Ä±kardÄ±.
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OÄŸulcan Ã‡aÄŸlayan 5 maÃ§ sonra kadrodaÂ
Galatasaray'Ä±n genÃ§ oyuncusu OÄŸulcan Ã‡aÄŸlayan, 5 resmi maÃ§Ä±n ardÄ±ndan kadroya girdi. SÃ¼per Lig'in 19. haftasÄ±ndaki BeÅŸiktaÅŸ derbisinde sakatlanan 24 yaÅŸÄ±ndaki hÃ¼cum oyuncusu, 5 resmi maÃ§Ä±n ardÄ±ndan Aytemiz Alanyaspor mÃ¼sabakasÄ±nda kadroya alÄ±ndÄ±.Â
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