Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶ndÃ¼! Salih UÃ§an damgasÄ±...

Yedlin, ilk kez 11'de Galatasaray'Ä±n ara transfer dÃ¶neminde kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± ABD'li saÄŸ bek DeAndre Yedlin, takÄ±mda ilk kez bir resmi maÃ§a 11'de baÅŸladÄ±.Â Ara transfer sezonunun son gÃ¼nÃ¼nde kadroya dahil edilen tecrÃ¼beli futbolcu, ilk kez sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayÄ± 4 gÃ¼n Ã¶nceki FenerbahÃ§e derbisinde giydi. Derbiye yedek baÅŸlayarak 82. dakikada oyuna dahil olan Yedlin, Aytemiz Alanyaspor mÃ¼sabakasÄ±nda ilk 11'de mÃ¼cadele etti.