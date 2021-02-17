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17.02.2021 - 11:45 | | DHA

Altay'ın gözü Poko'da

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Altay'da tüm gözler Andre Poko'ya çevrildi.

Altay'ın gözü Poko'da
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Spor Toto 1'inci Lig'de 4-0'lık Ankara Keçiörengücü yenilgisiyle Play-Off hattından çıkmasının ardından, cuma günü deplasmanda yine Spor Toto Süper Lig yarışındaki direkt rakiplerinden Adana Demirspor'la oynayacağı maça odaklanan Altay'da, gözler yeni transfer Andre Poko'ya çevrildi. Devre arasında siyah-beyazlı kulübe imza atan Gabonlu oyuncunun form tutmaya çalıştığı ve Adana Demirspor karşılaşmasının kafilesinde yer alabileceği bildirildi. Poko, ilk yarıda Süper Lig ekibi Göztepe'de yalnızca 2 maça çıkıp sadece 64 dakika sahada kaldı.

Teknik direktör Osman Özköylü'nün maç eksiği bulunan tecrübeli orta saha oyuncusundan bir an önce yararlanmak istediği ve Poko'ya ekstra özel idmanlar da verdiği ifade edildi. Altay'da Ankara Keçiörengücü maçının kadrosunda yer almayan Adam Stackhowiak'ın da cuma günü kadroda yer alacağı bildirildi. Siyah-beyazlılarda sol arka adalesinde yırtık tespit edilen kaptan stoper İbrahim Öztürk'ün yanı sıra cezalı kanat Zeki Yıldırım, Adana'da görev alamayacak.

Altayın gözü Pokoda

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