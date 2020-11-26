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26.11.2020 - 12:46 | | AA

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Altınordu öz kaynak sisteminde Türkiye'de bir model

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörüHüseyin Eroğlu, Altınordu'nun altyapı konusunda Türkiye'de bir model olduğunu bildirdi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Altınordu öz kaynak sisteminde Türkiye'de bir model
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Eroğlu, yaptığı açıklamada, İstanbulspor maçını kazanarak, 2014-2015'ten beri yer aldıkları ligde maç fazlasıyla ilk kez liderliğe yükseldiklerini belirtti.

Bu nedenle mutlu olduklarını aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"İstanbulspor maçıyla ilgili söyleyeceğim önemli detaylar var. Şu an zirvedeyiz, buna kolay ulaşılmadı. Öz kaynak oyuncularımızın yaklaşık yüzde 47 oranında sahada yer alması, bununla beraber ağabeylerinin en iyi şekilde performanslarını ortaya koyması, takım olgusu ve oyun sistemimizin olması bizim için çok önemli. Türkiye şartlarına baktığımızda Altınordu öz kaynak sisteminde Türkiye'de bir model."

Eroğlu, ligde her maçın zor olduğunu belirterek, "Bu haftaki Eskişehirspor maçı da zor geçecektir. Hedefimiz tabii ki bu çıkışımızı devam ettirmek ve bu ligde başarılı olmak. Başarılı olmaktan kastım hem yetiştirici kimliğimizi devam ettirmek hem de yarışmacı olarak bu ligde bulunmak." ifadelerini kullandı.

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