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Haberler1.Lig Haberleri Altınordu'da en fazla Erhan Erentürk forma giydi
22.07.2020 - 11:36 | | İZMİR (AA)

Altınordu'da en fazla Erhan Erentürk forma giydi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da 2019-2020 sezonunda en fazla forma giyen isim, 33 maçta 2 bin 970 dakika sahada kalan kaleci Erhan Erentürk oldu.

 

Sezonu 8 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgiyle 37 puan toplayarak kapatan Altınordu, kendisine 14. sırada yer buldu. Bu sezon 31 farklı ismin şans yakaladığı Altınordu'da 33 maçta 2 bin 970 dakika sahada kalan kaleci Erhan Erentürk, en uzun süre forma giyen isim olmayı başardı. Erhan'ı 32 maçta 2 bin 880 dakika görev yapan Sinan Osmanoğlu ile 32 müsabakada 2 bin 776 dakika forma giyen Ravil Tagir takip etti.

En golcü isim Kemal Rüzgar

İzmir temsilcisinde rakip ağları 7 kez havalandıran Kemal Rüzgar en golcü isim olurken, onu 5 golle Anıl Koç, 4'er golle Hüseyin Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu ve Okan Derici, 3'er golle Hüsamettin Yener ile Muhammed Mert, 2'şer golle Burak İnce ve Yasin Ozan, 1'er golle de Ravil Tagir ve Sinan Osmanoğlu izledi. Ligin en centilmen takımı konumundaki Altınordu'da hiçbir futbolcu kırmızı kartla cezalandırılmadı. 11 sarı kart gören Oğulcan Ülgün ile 8 sarı kart gören Sinan Osmanoğlu, en fazla uyarı alan isimler olarak dikkati çekti.

Eroğlu: "Tüm odağın şampiyonluk olmasını doğru bulmuyorum"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, AA muhabirine, bu sezon öz kaynak sistemlerinden yetişen 10 oyuncunun A takımda görev aldığını kaydetti. TFF 1. Lig'in zorlu bir yapısı olduğunu belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Süper Lig'e yükselen üç takım dışında herkesin başarısız diye adlandırıldığı bir sistemin içindeyiz. Türk futbolu ve bu toprakların çocukları için yapılacak o kadar çok şey varken, tüm odağın şampiyonluk olmasını doğru bulmuyorum. Ravil Tagir ve Burak İnce gibi iki yıldız oyuncuyu 15-16 yaşlarında TFF 1. Lig'de oynatmak, şampiyonluktan çok daha önemli."

 

 

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