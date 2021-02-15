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15.02.2021 - 08:50 | | Sabah

Amad Diallo gemi konteynerinden Premier Lig’e...

İddialara göre insan kaçakçıları ile ortak çalışan menajerler, Amad Diallo Traore’yi 10 yaşındayken gemi konteyneri içinde Fildişi’den İtalya’ya getirdi

Amad Diallo gemi konteynerinden Premier Lig’e...
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Manchester United'ın Atalanta'dan kadrosuna kattığı ve 43 milyon euro ödediği Amad Diallo Traore'nin hayatı filmleri aratmayacak cinsten…

Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan'da doğan Traore, hayallerine kavuşmak için insan kaçakçılarının eline düşerken sonrasında yaşananlar hayatını değiştirdi. 10 yaşındayken bir geminin içindeki konteynerle İtalya'ya ulaşan Traore, kendisine verilen sahte kimlikle yaşamını sürdürmeye başladı… 2015 yılında İtalyan Boca Barco takımına ardından Atalanta altyapısına giren oyuncunun insan kaçakçıları ile ortak çalışan menajerler tarafından İtalya'ya getirildiği de iddialar arasında.

Amad Diallo gemi konteynerinden Premier Lig’e...

 

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