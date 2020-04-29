Amerikan Futbol Lig'nde ‘Korona’ rekoru!

ONUR DİNÇER

Tüm dünyada spor organizasyonlarını olumsuz etkileyen koronavirüs sadece Amerikan Futbol Ligi (NFL) için pozitif etkiler yarattı. Pandemi nedeniyle insanlar evde olduğu için NFL’de tarihi bir rekor kırıldı. Super Bowl’dan sonra en fazla ilgi çeken organizasyon olan oyuncu transferlerinin belirlendiği draftlar, NFL tarihinin en çok izlenen draftı oldu.

55 milyon seyirci

Evde yapılan organizasyonda bu seneki draftı 55 milyon kişi izledi. 3 güne yayılan etkinlik yayıncı kuruluşlar ve dijital platformlardan yayınlandı. Geçen yıla göre seyircide artış oranı yüzde 37 olarak açıklandı. Salgın nedeniyle de bu 3 günde bir bağış kampanyası düzenlendi ve 100 milyon dolar para toplandı. Bu rakam sağlık kuruluşlarına dağıtılacak.

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