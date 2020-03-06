Anadolu Efes Olympiakos maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? Efes maçı ne zaman saat kaçta başlıyor?

Euroleague’de 28. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Olympiakos ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte oldukça zorlu bir maça sahne olması beklenen mücadeleyle ilgili bilinmesi gerekenler...



ANADOLU EFES OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN?



Anadolu Efes Olympiakos bugün Türkiye saatine göre 20:39’da karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports Haber'den şifresiz ve canlı yayınlanacak...



AVRUPA'DAKİ 686. MAÇ



Anadolu Efes, Olympiakos müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 686. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 685 karşılaşmada 387 galibiyet ve 298 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 438. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 437 karşılaşmada 230 galibiyet ve 207 yenilgi yaşadı. İki ekip THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek 39 kez karşılaştı. Bu 39 maçın 21'ini Yunan ekibi, 18'ini Anadolu Efes kazandı. Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Anadolu Efes, deplasmanda 86-67 kazanmıştı.