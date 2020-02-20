Anadolu Efes'in 2020 - 2021 sezonu kombineleri satÄ±ÅŸta

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maÃ§larÄ±nda misafirlerini aÄŸÄ±rlayan Anadolu Efes Spor KulÃ¼bÃ¼, Anadolu Efes Fan Club Ã¼yeleri de kombine alÄ±mlarÄ±nda yÃ¼zde 20 indirimden yararlanabilecek. AyrÄ±ca basketbolseverler, kombine alÄ±mlarÄ±nda iki seÃ§enekten birini de tercih edebilecek. Taraftarlar; sadece Turkish Airlines EuroLeague maÃ§larÄ±nÄ± kapsayan ya da tÃ¼m maÃ§larÄ± iÃ§eren kombinelerden birini alabilecek.Â