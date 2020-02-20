20.02.2020 - 13:44 | | Ä°STANBUL,(DHA)
Anadolu Efes'in 2020 - 2021 sezonu kombineleri satÄ±ÅŸta
Anadolu Efes, 2020 - 2021 sezonu kombinelerini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±. Yeni sezon kombinelerini 30 Haziran'a kadar alan taraftarlara, bir adet yeni sezon formasÄ± hediye edilecek. Ãœstelik basketbolseverler, sadece EuroLeague maÃ§larÄ±nÄ± kapsayan ya da tÃ¼m maÃ§larÄ± kapsayan iki seÃ§enekten birini tercih edebilecek.Â
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maÃ§larÄ±nda misafirlerini aÄŸÄ±rlayan Anadolu Efes Spor KulÃ¼bÃ¼, Anadolu Efes Fan Club Ã¼yeleri de kombine alÄ±mlarÄ±nda yÃ¼zde 20 indirimden yararlanabilecek. AyrÄ±ca basketbolseverler, kombine alÄ±mlarÄ±nda iki seÃ§enekten birini de tercih edebilecek. Taraftarlar; sadece Turkish Airlines EuroLeague maÃ§larÄ±nÄ± kapsayan ya da tÃ¼m maÃ§larÄ± iÃ§eren kombinelerden birini alabilecek.Â