Anadolu Efesli oyuncu Vasilije Micic sağlık kontrolünden geçti

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vasilije Micic, Anadolu Sağlık Merkezi’nde sağlık kontrolüne tabi tutuldu. A takım masörü Suat Kuruçay’ın gözetiminde yapılan sağlık kontrolünde oyuncuya dahiliye, efor, kulak burun boğaz, göz, genel cerrahi, kardiyoloji, ortopedi muayeneleri ve kan tahlilleri yapıldı.