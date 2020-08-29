29.08.2020 - 13:55 | | İSTANBUL (AA)
Anadolu Efesli oyuncu Vasilije Micic sağlık kontrolünden geçti
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın Sırp oyuncusu Vasilije Micic, sağlık kontrolünden geçti.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vasilije Micic, Anadolu Sağlık Merkezi’nde sağlık kontrolüne tabi tutuldu. A takım masörü Suat Kuruçay’ın gözetiminde yapılan sağlık kontrolünde oyuncuya dahiliye, efor, kulak burun boğaz, göz, genel cerrahi, kardiyoloji, ortopedi muayeneleri ve kan tahlilleri yapıldı.