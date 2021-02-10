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HaberlerTenis Haberleri Andreescu ve Kvitova'dan Avustralya Açık'a erken veda
10.02.2021 - 10:28 | | AA

Andreescu ve Kvitova'dan Avustralya Açık'a erken veda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınların 8 numaralı seribaşı Bianca Andreescu ve 9 numaralı seribaşı Petra Kvitova, 2. turda elendi.

Andreescu ve Kvitova'dan Avustralya Açık'a erken veda
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 3. gün sabah seansındaki maçların büyük bölümü tamamlandı.

Kadınlar dünya sıralamasının 71. basamağındaki Hsieh Su-wei, 2. turda karşılaştığı Andreescu'yu 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 8 numaralı seribaşını turnuvanın dışına itti.

2. turun bir diğer beklenmedik sonucuna da dünya 68 numarası Sorana Cirstea imza attı. Cirstea, 2019 finalisti ve 9 numaralı seribaşı Kvitova'yı 2-1'lik (6-4, 1-6, 6-1) skorla eledi.

Kadınlarda Aryna Sabalenka (7 numaralı seribaşı), turnuvayı 7 kez kazanan Serena Williams (10) ve geçen yılın finalisti Garbine Muguruza (14) ise rakiplerini 2-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi.

 

- 2014 şampiyonu Wawrinka, Fucsovics'a takıldı

Erkeklerde klasmanın 55 numarası Marton Fucsovics ile 17 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka arasındaki mücadele büyük heyecana sahne oldu. 4 saat süren karşılaşmayı 3-2 (7-5, 6-1, 4-6, 2-6, 7-6) kazanan Fucsovics, adını 3. tura yazdırdı.

Geçen yılın finalisti ve 3 numaralı seribaşı Dominic Thiem, dünya 70'incisi Dominik Koepfer'i 6-4, 6-0 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek tur atladı.

8 numaralı seribaşı Diego Schwartzman, 11 numaralı seribaşı Denis Shapovalov ve 14 numaralı seribaşı Milos Raonic de yollarına devam etti.

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Andreescu ve Kvitovadan Avustralya Açıka erken veda

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