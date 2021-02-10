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• 10 Şubat 2021 - 07:35 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Fenerbahçe - Başakşehir sonrası olay Erol Bulut iddiası! 'Radikal kararlar...'

Fenerbahçe - Başakşehir'e 10 kişi kaldığı karşılaşmada 2-1 yenilerek veda etti. Kötü futbol sonrasında hedef tahtasında Erol Bulut vardı. Maç sonunda bomba bir iddia gündeme geldi.

• 10 Şubat 2021 - 07:35 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de dün akşam oynanan Başakşehir karşılaşmasının ardından Sarı-Lacivertli camiada Erol Bulut'un takımdaki geleceği tartışılmaya başlandı.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, Süper Lig'de zor günler geçiren Başakşehir'i sahasında konuk etti.

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Ligde zor günler geçiren Başakşehir karşısında 75 dakika 10 kişi mücadele eden Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı ve kupada havlu attı.

42. GOLÜ BULAMADIK VE ELENDİK

'2. GOLÜ BULAMADIK VE ELENDİK'

Başakşehir'in şanslı olduğunu söyleyen Bulut, "Maç kontrolümüzde başladı, rakip 120 dakika kalesinin önünü kapatıp defans yaparak, kontralarla pozisyona girmeye çalıştı. 45'te basit hatadan gol yedik, aynı zamanda kırmızı kart da yedik. 70 dakika 10 kişi oynamak zorunda kaldık ama ona rağmen 2. yarı ve uzatmada baskılı oynadık. 1-1'i de bulduk ama Gulbrandsen orta yapmak isterken 2. golü yedik. Rakip şanslıydı. Biz istediğimiz 2. golü bulamadık ve elendik." dedi.

5KAHVECİDEN OLAY İDDİA

KAHVECİ'DEN OLAY İDDİA

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e 2-1 yenildiği ve elendi maç sonrası eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci'den olay bir iddia gündeme geldi.

6RADİKAL KARARLAR

'RADİKAL KARARLAR'

Efsane milli futbolcu maç sonu; 'Tanıdıgım Emre yarın radikal kararlar alır. İn sahaya derim bundan kötüsü olmaz' mesajını paylaştı.

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Sosyal medyada Erol Bulut'un istifası için kampanyalar başlatılırken Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum'dan Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

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Geçtiğimiz aylarda otobiyografi kitabıyla Türkiye'de gündem olmayı başaran deneyimli Alman Hoca, o dönem kitabındaki Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe itiraflarıyla gündemi uzun süre meşgul etmişti.

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Fenerbahçe'nin Başakşehir'e mağlup olarak kupaya veda ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğünün hemen ardından sosyal medya platformu Instagram'dan Türkiye'de çekildiği bir fotoğrafını paylaşan Daum, gönderisinin altına "Türkiye benim ikinci vatanımdır" notunu düştü.

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Erol Bulut'un istifasını isteyen Fenerbahçeli taraftarlar, Daum'un Türkiye paylaşımınını yorum yağmuruna tutarak deneyimli hocaya 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısında bulundu.

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Daum'un kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımının ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akından'da olay yaratan açıklamalar geldi.

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İnternet üzerinden canlı yayınlar yapan Serhat Akın, Fenerbahçe'nin mağlup olduğum karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin kan değişimine ihtiyacı olduğunu belirtirken, Daum hakkında çok konuşulacak sözler sarf etti.

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Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın, canlı yayında "Daum bu fotoğrafı paylaştıysa bu iş tamam. Tuncay Şanlı ve ben yardımcı hoca olursak olur bu iş. Tek çare Daum" açıklamasında bulundu.

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