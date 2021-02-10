• 10 Şubat 2021 - 07:35 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi | Fenerbahçe - Başakşehir sonrası olay Erol Bulut iddiası! 'Radikal kararlar...'
Fenerbahçe - Başakşehir'e 10 kişi kaldığı karşılaşmada 2-1 yenilerek veda etti. Kötü futbol sonrasında hedef tahtasında Erol Bulut vardı. Maç sonunda bomba bir iddia gündeme geldi.
• 10 Şubat 2021 - 07:35 • Son Güncelleme:
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'2. GOLÜ BULAMADIK VE ELENDİK'
Başakşehir'in şanslı olduğunu söyleyen Bulut, "Maç kontrolümüzde başladı, rakip 120 dakika kalesinin önünü kapatıp defans yaparak, kontralarla pozisyona girmeye çalıştı. 45'te basit hatadan gol yedik, aynı zamanda kırmızı kart da yedik. 70 dakika 10 kişi oynamak zorunda kaldık ama ona rağmen 2. yarı ve uzatmada baskılı oynadık. 1-1'i de bulduk ama Gulbrandsen orta yapmak isterken 2. golü yedik. Rakip şanslıydı. Biz istediğimiz 2. golü bulamadık ve elendik." dedi.
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