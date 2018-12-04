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04.12.2018 - 14:13 |

Ankaragücü - Başakşehir maçının stadı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki MKEAnkaragücü-Medipol Başakşehir karşılaşması, Afyonkarahisar'da oynanacak.

Ankaragücü - Başakşehir maçının stadı belli oldu
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Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 10 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmaya, Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlı Stadı'nda yapılması planlanan karşılaşmanın, saha zemininin elverişli olmaması nedeniyle başka bir statta oynanmasına karar vermişti.

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