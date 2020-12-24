Ankaragücü - Beşiktaş: 0-1

Süper Lig'de 14. hafta maçında Beşiktaş, Ankaragücü'ne konuk oldu. Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın tek golünü 61. dakikada Vida kaydetti. Vida'nın golünün asistini Ghezzal yaptı.

Siyah-beyazlı takım bu sonuçla 25 puanla 4. sırada yer aldı. Ankaragücü ise 9 puanla 20. sırada kaldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, İsmail Şencan, Abdullah Bora Özkara

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou (Dk. 46 Erdi Dikmen), Sarlija, Atakan Rıdvan Çankaya, Pinto, Lobjanidze, Lukasik, Voca (Dk. 78 Diousse), Endri Çekiçi (Dk. 67 Paintsil), Emre Güral (Dk. 40 Şahverdi Çetin), Borven (Dk. 67 Bolingi)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala (Dk. 83 Rıdvan Yılmaz), De Souza, Hutchinson, Ghezzal (Dk. 62 N'Koudou), Mensah (Dk. 73 Dorukhan Toköz), Larin (Dk. 83 Güven Yalçın), Aboubakar

Gol: Dk. 61 Vida (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 85 Şahverdi Çetin (MKE Ankaragücü)

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze'nin, Vida'yı geçtikten sonra kale sahasının içinden çektiği şutta top, Welinton'a çarparak kornere gitti.

6. dakikada Ghezzal'ın orta sahada savunmasına verdiği hatalı pasta araya giren Emre Güral, ceza yayına kadar geldikten sonra şutunu çekti. Top, sol direğin yanından auta çıktı.

10. dakikada Emre Güral'ın kendi yarı sahasından savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Lobjanidze, ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi geçen Lobjanidze, topu ayağından açınca şut çekemedi. Meşin yuvarlak auta gitti.

18. dakikada Pinto'nun pasıyla ceza yayının içinde topla buluşan Emre Güral'ın ceza sahasına girer giremez çektiği şutta top üstten dışarı çıktı.

45 5. dakikada Kitsiou, rakip yarı sahanın ilk metrelerinden sağ taraftan aldığı topu sürükleyerek ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun, dar açıya rağmen çektiği şutta kaleci Ersin Destanoğlu, sağına uzanarak topu tokatladı. Kaleciden dönen topu savunma tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

54. dakikada atağa katılan Welinton'un sağ kanattan ortasında Mensah'ın kale sahasının önünde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Friedrich üzerine gelen topun hakimi oldu.

59. dakikada sağdan ceza sahasına giren Borven'in çizgiye inerek yaptığı ortayı kaleci Ersin Destanoğlu tokatlayarak ceza sahası dışına gönderdi. Ceza yayının üzerinde topla buluşan Lukasik'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

61. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan serbest atışı kullanan Ghezzal'ın ceza sahasına ortasında penaltı noktası civarındaki Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

Kalan sürede başka önemli bir pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sergen Yalçın, geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendikleri maçın 11'inden 3 ismi değiştirdi.

Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz ve Georges-Kevin N'Koudou'yu yedekler arasında oturtan Yalçın, bu isimlerin yerine Valentin Rosier, Fabrice N'Sakala ve Cyle Larin'e şans verdi.

Beşiktaş'ta 3 eksik

Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşısına 3 isminden yoksun çıktı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, Ankara'ya getirilmedi. Geçen hafta bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran da kadroda bulunmadı. Siyah-beyazlı ekibin Ankara kadrosuna Ajdin Hasic de dahil edilmemişti.

Sol bekte 5 maç sonra görev değişikliği

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Yalçın, Süper Lig'de 5 maç sonra sol bekte değişiklik yaptı.

Ligdeki son 5 maçta sol bekte Rıdvan Yılmaz'a şans tanıyan Yalçın, bu karşılaşmada genç oyuncuyu yedekte bekletip yerine N'Sakala'ya forma verdi. N'Sakala, Süper Lig'de son olarak 6 Kasım'da Gaziantep FK'ye 3-1 kaybedilen karşılaşmada ilk 11'de oynamıştı.

Sergen Yalçın, sarı kart cezası biten Valentin Rosier'i de Necip Uysal'ın yerine tekrar sağ bekte sahaya sürdü.

Siyah-beyazlılarda Larin de bir maç sonra ilk 11'de forma giydi.

MKE Ankaragücü'nde de 3 değişiklik

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, son iki karşılaşmadaki 11'ini değiştirdi. Atakaş Hatayspor ve Gençlerbirliği maçlarına aynı kadrolarla çıkan Dalcı, Beşiktaş karşısında Erdi Dikmen, Atila Turan ve Ender Aygören'i yedek oturttu. Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yerine Idriz Voca, Daniel Lukasik ile Torgeir Borven ilk 11'de forma giydi.

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