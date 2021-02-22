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22.02.2021 - 17:05 |

Ankaragücü - Çaykur Rizespor: 1-1

Süper Lig’in 26. haftasının kapanış maçında Ankaragücü sahasında Rizespor’u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ankaragücü - Çaykur Rizespor: 1-1
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Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü sahasında Rizespor’u konuk etti. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Başkent'te oynanan mücadelede Ankaragücü'nün golünü 45+2. dakikada Börven attı. Rizespor'un golünü ise 3. dakikada Donsah kaydetti.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor 27 puanla 15. sırada yer aldı. Ankaragücü ise 20 puanla 20. sırada yer aldı.

Stat: Eryaman 

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Can Hanoğlu, Deniz Caner Özaral 

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Erdi Dikmen, Kulusic, Atila Turan (Dk. 46 Pinto), İbrahim Akdağ (Dk. 46 Endri Çekiçi), Voca, Lobjanidze (Dk. 73 Geraldo), Lukasik, Paintsil, Borven 

Çaykur Rizepor: Gökhan Akkan, Selim Ay, Emir Dilaver, Meriah, Onur Bulut, Dokovic (Dk. 84 Erik Sabo), Abdullah Durak (Dk. 67 Yasin Pehlivan), Donsah (Dk. 19 Doğan Erdoğan), İsmail Köybaşı, Samudio (Dk. 67 Michalak), Skoda (Dk. 67 Soderlund) 

Goller: Dk.3 Donsah (Çaykur Rizespor), Dk. 45 2 Borven (MKE Ankaragücü) 

Sarı kartlar: Dk. 53 Kulusic, Dk. 80 Pinto (MKE Ankaragücü), Dk. 75 Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor)

Ankaragücü - Çaykur Rizespor: 1-1

 

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MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan Samudio'nun ceza sahasına ortasında Donsah'ın yaptığı kafa vuruşuna top ağlara gitti: 0-1. 

26. dakikada Lukasik'in pasıyla ceza sahasına soldan giren Paintsil'in müsait durumda çektiği şutta top kaleci Gökhan Akkan'ın kucağında kaldı. 

45 2. dakikada MKE Ankaragücü skora dengeyi getirdi. Rakip yarı sahanın ortasından sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta İbrahim Akdap topu ceza sahasına gönderdi. Savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top kale sahasının dışındaki Borven'in önüne düştü. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1. 

İlk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

51. Endri Çekiçi'ni yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta kaleci Gökhan Akkan, topu son anda kornere tokatladı. Aynı dakikada Endri Çekiçi'nin sol kanattan kullandığı korner atışında arka direkte Borven'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

53. dakikada Dokovic'in ceza sahasının hemen dışında kaleyi sol çaprazdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay, topu sağ direğin dibinden kornere tokatladı. 

Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

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