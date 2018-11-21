Ankaragücü Kulübü: Beşiktaş maçında küfür etme, ettirme

Ankaragücü Kulübü'nden cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçı öncesi dostluk çağrısı geldi.

İşte o açıklama: "Geçmişte yaşanan husumetleri bir kenara bırakıp yeni bir sayfa açıyoruz. Bu hafta oynayacağımız Beşiktaş karşılaşması yeni bir başlangıç olsun.

Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu’nun almış olduğu karar gereği Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında karşılaşacağımız Beşiktaş JK maçında misafir takım taraftarları tribündeki yerlerini alacaktır. Biz bu müsabakanın küfür ve hakaretten uzakta Fair-Play ruhu içinde, dostluk mesajlarının paylaşıldığı, seyir zevki yüksek ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bir maç olarak sonlanmasını arzu ediyoruz.

Dostluğa, kardeşliğe ve birliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde; sporun hoşgörü, kardeşlik ve barış olduğu gerçeğini topluma hatırlatmak hepimizin sorumluluğu olmalıdır.

Camia olarak futbolun birleştiriciliğinde buluşarak bu husumetlere son vermeliyiz. Biz Ankaragücü Spor Kulübü olarak seyir zevki ve mücadele gücü yüksek bir karşılaşma olmasını diliyoruz.

Bu nedenle geçmişteki yaşananları bir kenara bırakıp deplasmana gelecek Beşiktaş JK taraftarlarını elimizden geldiğince ve camiamıza yakışacak şekilde ağırlamalıyız.

Bizler yeni bir sayfa açıyoruz, sahada rekabet güzel bir şey, ama sonuç ne olursa olsun sonrasında bizler sporun birleştiriciliğinden, eğlencesinden ve kardeşliğinden faydalanalım."