Ankaragücü, Tyler Boyd'un bonservisini alıyor

Ankaragücü'nde Portekiz’in Vitoria Guimares takımından sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katıan Tyler Boyd, kısa sürede lige damga vurdu. Başkent ekibi; 6 maça 2 gol, 4 asistlik bir performans sığdıran başarılı oyuncunun bonservisi için harekete geçti.

Teknik direktör Mustafa Kaplan’ın uzun süredir takip ettiği ve takıma kazandırdığı 24 yaşındaki futbolcu da kariyerine Süper Lig’de devam etmeye sıcak bakıyor.

Portekiz ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan Boyd için pazarlıkların bu hafta başlayacağı bildirildi. (Fanatik)