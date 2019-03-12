Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAnkaragücü Haberleri Ankaragücü, Tyler Boyd'un bonservisini alıyor
12.03.2019 - 08:01 |

Ankaragücü, Tyler Boyd'un bonservisini alıyor

Ankaragücü, Vitoria Guimares'ten kiraladığı ve kısa sürede lige damga vurmayı başaran yıldızı Tyler Boyd'un bonservisini almak için harekete geçti.

Ankaragücü, Tyler Boyd'un bonservisini alıyor
ABONE OL

Ankaragücü'nde Portekiz’in Vitoria Guimares takımından sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katıan Tyler Boyd, kısa sürede lige damga vurdu. Başkent ekibi; 6 maça 2 gol, 4 asistlik bir performans sığdıran başarılı oyuncunun bonservisi için harekete geçti.

Teknik direktör Mustafa Kaplan’ın uzun süredir takip ettiği ve takıma kazandırdığı 24 yaşındaki futbolcu da kariyerine Süper Lig’de devam etmeye sıcak bakıyor.

Portekiz ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan Boyd için pazarlıkların bu hafta başlayacağı bildirildi. (Fanatik)

    Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
      La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
    2. Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
      Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
    3. Günün En Çok Oynanan Maçları
      Günün En Çok Oynanan Maçları
    4. Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
      Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
    5. Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!
      Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

    Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

    Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Akhisarspor final kapısını araladı

    Akhisarspor final kapısını araladı

    Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

    Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

    Sıradaki Haber