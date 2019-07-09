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09.07.2019 - 14:36 |

Ankaragücü'nde Murat Ağcabağ başkanlığa aday

İş adamı Murat Ağcabağ, MKE Ankaragücü'nün 22 Temmuz, çoğunluk sağlanmaması durumunda ise 30 Temmuz'da yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Ankaragücü'nde Murat Ağcabağ başkanlığa aday
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Başkan adayı Ağcabağ, "Daha Güçlü Ankaragücü" sloganıyla başlattığı  kampanyasıyla ilgili olarak Crowne Plaza Hotel'de bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk olarak başkan adaylığına ilişkin bilgiler  aktaran Ağcabağ, "Bu basın toplantısını daha pozitif, daha iç açıcı koşullar  altında yapmak isterdik. Yalnız şartlar pek de öyle gözükmüyor maalesef. Transfer  yasağımızın olduğu, futbolcularımızın teker teker gittiği, teknik direktörümüzün  olmadığı, taraftar-yönetim kopukluğu ve mevcut yöneticilerin maalesef  istifaları... Böyle bir dönemden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sorumluluk alma zamanı geldi"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Adayı Murat Ağcabağ, camiada mutsuzluğun  hakim olduğunu ve sorumluluk almaları gerektiğini ifade etti.

Murat Ağcabağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Futbolun ve taraftarın içinden gelen, futbol camiasında hatırı  sayılır bir çevresi olan ve futbola gönül vermiş iş adamı bir kardeşinizim. 1910  yılından bu yana Türk futbolunun en köklü kulüplerinden birisi olan, Anadolu'nun  abisi konumunda bulunan kulübümüzün idari ve sportif sıkıntılar içinde olduğunu  hepimiz biliyoruz. Gelinen noktada camiada çok ciddi bir mutsuzluk hakim.  Sorumluluk alma zamanı geldi. Hiç kimse merak etmesin Ankaragücü'müz hak ettiği  noktaya gelecektir. Sürdürülebilir ekonomik ve sportif başarı, altyapısından her  yıl futbolcu çıkartabilen, hem kendisine, hem de Türk futboluna katkıda bulunan,  tesisleşme anlamında Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden olmak için projelerimiz  hazır. Her yıl Avrupa'ya giden ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden kulüp  olmalıyız. Bu ay içinde yapılacak kongrede adaylığımı resmen açıklıyorum. Kulübün  kaybedeceği bir günü dahi yok. Bir an önce harekete geçmeliyiz."

"Transfer tahtasını açmak için tüm paramız hazır"

Başkan adayı Ağcabağ, transfer tahtasını açmak istediklerini  vurguladı.

13 büyük firmayla reklam ve sponsorluk için anlaşmalar yaptıklarını  dile getiren Ağcabağ, "Bunlardan 24 milyon lira gibi bir rakam elde edeceğiz.  Yönetim kurulumuzun tamamı ülkemize değer katan çok önemli iş adamlarından  oluşmaktadır. Transfer tahtasını açmak için tüm paramız hazır. Teknik  direktörümüz ülkemizin kabul ettiği önde gelen isimlerden. Yani teknik  direktörümüzle de anlaştık. Hiçbir belirsizliğimiz yok. Futbolcularına, teknik  heyetine ve çalışanlarına günü gününe ödemek yapmak ve UEFA’dan ceza almayan  kulüp olmak. Temel ilkemiz şeffaf ve dürüst bir yönetim. Sürdürülebilir sportif  ve idari başarı. Taraftarlarımızın ve Ankara'mızın mutluluğu..." açıklamasını  yaptı.

Başkan adayı Murat Ağcabağ, basın toplantısının son bölümünde  gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Kamuoyunda konuşulan 35 milyon lirayı verecek  misiniz?" sorusuna Ağcabağ, "Bu parayı yatıracağımızı açıkladım. Bu yönetime ait  bir paradır. Bu bizim taahhüdümüz. Aylar önce bu parayı yönetimle birlikte  vereceğimi söyledim. Ankaragücü hesabı icralık. Nereye yatıralım. Biz 35 milyon  lirayı vermeyeceğiz. Bu parayı yönetimimizin tasarrufunda kullanacağız. Biz bunu  35 milyon lira ile sınırlandırmıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Tarafına kulüp disiplin kurulundan bir tebligat gelmediğine dikkati  çeken Ağcabağ, "Delegelere ulaşamadım. Tüzük kasalarda saklanıyor.  Kulübün  borcunu hiçbirimiz bilmiyoruz. 35 milyondan başladı, 250 milyona kadar çıktığı  söylendi." değerlendirmesinde bulundu.

"Yönetim kurulunu açıklamak istemiyorum"

Başkan adayı Murat Ağcabağ, yönetim kurulu listesini daha sonra  açıklayacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulunu açıklamak istemiyorum. Seçim anlamında önümüzün  açılmasını istiyoruz. Dünyada böyle bir uygulama yok. Ticarette böyle bir şey  yok. Bizim talebimiz başkanın bırakması. Taraftar da istemiyor. Bizden gelecek  parayla bu işi yapacaksa… Ankaragücü için kime gidilecekse biz gideceğiz. Herkese  eşit mesafede  olacağız. Başkana eleştiriler bu noktadaydı. Hata yaptığının  farkına vardı. Burası Ankaragücü. Ankara'nın ve Türkiye'nin en önemli  markalarından birisi. Siyasilerden destek alınabilir.  Kesinlikle hepsine aynı  mesafede olmamız lazım. Yardımları kesmek gibi bir çabam olmadı."

 

  

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