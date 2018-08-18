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18.08.2018 - 16:11 |

Ankaragücü'nden 3 transfer birden!

Spor Toto Süper Lig ekibi Ankaragücü, bir dönem Milan'da da forma giyen Alessio Cerci ile Thomas Heurtaux ve Thibault Moulin'i kadrosuna kattı.

Ankaragücü'nden 3 transfer birden!
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Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, transfer çalışmaları kapsamında 3 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Polonya'nın Legia Varşova takımında kiralık olarak forma giyen, bonservisi ise Yunanistan'ın PAOK Kulübü'nde bulunan 28 yaşındaki Fransız futbolcu Thibault Moulin, 1 yıllığına kiralandı.

Sarı-lacivertlilerin, İtalya'nın Verona takımından 31 yaşındaki Alessio Cerci ile de 1 yıllık mukavele imzaladığı paylaşıldı. İtalyan golcü; Roma, Atletico Madrid, Fiorentina, Milan, Genoa ve Verona gibi kulüplerde forma giydi.

Ankaragücü ayrıca Thomas Heurtaux'u renklerine kattı.

İşte o paylaşım:

Ankaragücünden 3 transfer birden

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