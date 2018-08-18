18.08.2018 - 16:11 |
Ankaragücü'nden 3 transfer birden!
Spor Toto Süper Lig ekibi Ankaragücü, bir dönem Milan'da da forma giyen Alessio Cerci ile Thomas Heurtaux ve Thibault Moulin'i kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, transfer çalışmaları kapsamında 3 futbolcuyu kadrosuna kattı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Polonya'nın Legia Varşova takımında kiralık olarak forma giyen, bonservisi ise Yunanistan'ın PAOK Kulübü'nde bulunan 28 yaşındaki Fransız futbolcu Thibault Moulin, 1 yıllığına kiralandı.
Sarı-lacivertlilerin, İtalya'nın Verona takımından 31 yaşındaki Alessio Cerci ile de 1 yıllık mukavele imzaladığı paylaşıldı. İtalyan golcü; Roma, Atletico Madrid, Fiorentina, Milan, Genoa ve Verona gibi kulüplerde forma giydi.
Ankaragücü ayrıca Thomas Heurtaux'u renklerine kattı.
İşte o paylaşım: