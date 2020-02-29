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29.02.2020 - 10:19 | | ANKARA (AA)

Ankaragücü'nün konuğu Demir Grup Sivasspor

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Ankaragücü'nün konuğu Demir Grup Sivasspor

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Sezonun ilk yarısında Sivasspor'un ev sahibi olduğu karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 3-1 kaybetmişti.

Geçtiğimiz hafta oynanan Ankara derbisinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü, 20 puanla 16. sırada bulunuyor. Son lig maçında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor ise 45 puanla 4. basamakta yer alıyor.

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