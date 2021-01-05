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05.01.2021 - 07:00 |

Antalya Open bugün başlıyor

Yılın ilk ATP turnuvası Antalya Open bugün Limak Arcadia Sport Resort’te Türkiye Tenis Federasyonu ev sahipliğinde başlıyor.

Antalya Open bugün başlıyor
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Yılın ilk ATP turnuvası Antalya Open bugün Limak Arcadia Sport Resort’te Türkiye Tenis Federasyonu ev sahipliğinde başlıyor.
Oyuncular için ciddi sınavlardan biri olacak ve bu yıl sert zeminde gerçekleşecek organizasyon güçlü katılımcı listesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sene dünya 10 numarası İtalyan raket Matteo Berrettini’nin 1 numaralı seri başı olarak yer alacağı Antalya Open’da ana tabloda bütün katılımcılar ilk 100’de yer alıyor.
Erkekler klasmanında dünya sıralamasının ilk 50 basamağında yer alan tam 11 raketin mücadele edeceği turnuvada ayrıca; dünya Belçikalı David Goffin ve Fabio Fognini şampiyonluk kovalayacak.
Kovid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz olarak düzenlenecek turnuvada 5-6 Ocak’ta eleme müsabakaları, 7-13 Ocak tarihleri arasında ana tablo maçları oynanacak. Organizasyon çeyrek finallerden itibaren TRT Spor2 ekranlarından tenisseverlerle buluşacak.

Antalya Open bugün başlıyor

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