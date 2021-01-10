Antalya'da Ã§eyrek finale yÃ¼kselen ilk 4 isim belli oldu

Antalya'da çeyrek finale yükselen ilk 4 isim belli oldu
TÃ¼rkiye Tenis Federasyonunun dÃ¼zenlediÄŸi, 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk Profesyonel TenisÃ§iler BirliÄŸi TurnuvasÄ± olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yan Antalya AÃ§Ä±k'ta, Ã§eyrek finale yÃ¼kselen ilk dÃ¶rt sporcu belli oldu.Â
TÃ¼rkiye Tenis Federasyonunun dÃ¼zenlediÄŸi, 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk Profesyonel TenisÃ§iler BirliÄŸi TurnuvasÄ± olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yan Antalya AÃ§Ä±k'ta, Ã§eyrek finale yÃ¼kselen ilk dÃ¶rt sporcu belli oldu.Â
Federasyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, turnuvanÄ±n 6 numaralÄ± seri baÅŸÄ± dÃ¼nya 40 numarasÄ± GÃ¼rcÃ¼ raket Nikoloz BasilaÅŸvili Ã§eyrek finalde organizasyonun 4 numaralÄ± seri baÅŸÄ± AvustralyalÄ± Alex de Minaur ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.Â
Ä°talyan raket Stefano Travaglia ise FinlandiyalÄ± Emil Ruusuvuori'yi 7-6, 6-3â€™lÃ¼k skorla maÄŸlup ederek, Ã§eyrek final biletini aldÄ±.Â
Travaglia son dÃ¶rde kalma mÃ¼cadelesini, Nicola Kuhn'u ilk servislerinden yÃ¼zde 91 ile puan Ã§Ä±kararak 6-0, 6-2'lik skorla saf dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakan turnuvanÄ±n 2 numaralÄ± seri baÅŸÄ± David Goffin karÅŸÄ±sÄ±nda verecek.Â
TurnuvanÄ±n Ã§eyrek finale yÃ¼kselen diÄŸer dÃ¶rt ismi, yarÄ±n oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmalar sonucunda belli olacak.
Â Ã‡iftlerde Ã§eyrek final karÅŸÄ±lamalarÄ± yarÄ±n baÅŸlayacak.Â BugÃ¼n Ã§iftlerde oynanan ilk tur karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ± ise ÅŸu ÅŸekilde:
- Jeremy Chardy (Fransa) / Fabrice Martin (Fransa) - Jonathan Erlich (Ä°srail) / Andrei Vasilevski (Belarus): 6-3, 7-6
- Salvatore Caruso (Ä°talya) / Andrea Vavassori (Ä°talya) - Nikola Cacic (SÄ±rbistan) / Frederik Nielsen (Danimarka): 6,2 1-6,10-5
- Luca Margaroli (Ä°sviÃ§re) / Florin Mergea (Romanya) - Ivan Sabanov (SÄ±rbistan) / Matej Sabanov (SÄ±rbistan): 6-4, 7-5