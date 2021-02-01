Antalya'da Jaume Munar şampiyon oldu

Antalya'da düzenlenen Club Megasaray Open I tenis turnuvasında İspanyol raket Jaume Munar şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesindeki Megasaray Tenis Akademisi kortlarında düzenlenen ATP Challenger turnuvası Club Megasaray Open I'de yarı final ve final karşılaşmaları gerçekleştirildi.

Milli tenisçi Cem İlkel, Arjantinli raket Tomas Martin Etcheverry karşısındaki çeyrek final mücadelesini 6-7, 6-4, 7-6 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. İlkel, yarı finalde turnuvanın 5 numaralı seri başı İtalyan Lorenzo Musetti'ye kaybederek turnuvaya veda etti.

Musetti'nin finaldeki rakibi ise vatandaşı Tommy Robredo'yu geride bırakan İspanyol raket Jaume Munar oldu.

Munar, 148 dakika süren final mücadelesinde Musetti'yi 6-7, 6-2 ve 6-2'lik setlerle saf dışı bırakarak 6. challenger şampiyonluğunu elde etti.

Ana tablo mücadelelerinin başlayacağı Club Megasaray Open II'de 2 numaralı seri başı olarak korta çıkacak Jaume Munar, ilk turda milli tenisçi Ergi Kırkın ile karşılaşacak.

Çiftlerde kupa Molchanov-Nedovyesov ikilisinin

Turnuvanın çiftler şampiyonluğuna, Denys Molchanov (Ukrayna)/Aleksandr Nedovyesov (Kazakistan) ikilisi ulaştı.

Finale kadar set kaybı yaşamadan gelen Molchanov/Nedovyesov ekibi, turnuvanın 1 numaralı seri başı Luis David Martinez (Venezuela)/David Vega Hernandez (İspanya) çiftini 3-6, 6-4, 18-16'lık setlerle yenerek ilk sırayı aldı.