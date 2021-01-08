Antalya'da Matteo Berrettini, ikinci tur biletini kaptı!

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen, 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği turnuvası olma özelliği taşıyan Antalya Açık'ta, ana tablonun ikinci gününde seri başı raketler ön plana çıktı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Avustralya Açık öncesi önemli duraklardan biri olan Antalya Açık'ta ilk maçına milli tenisçi Ergi Kırkın karşısında çıkan ve mücadeleyi 2-0 kazanan turnuvanın 1 numaralı seri başı Matteo Berrettini, ikinci tur biletini aldı.

Berrettini, çeyrek final yolunda elemelerden gelen Bulgar Dimitar Kuzmanov ile karşılaşacak.

Kariyerinde 9 ATP şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seri başı 33 yaşındaki tecrübeli tenisçi Fabio Fognini ise elemelerden gelen 21 yaşındaki Çek Michael Vrbensky'i 2-0 yendi. İtalyan Fognini'nin ikinci turdaki rakibi Radu Albot'u mağlup eden Jeremy Chardy oldu.

Turnuvanın 4 numaralı seri başı 18 yaşındaki genç tenisçi Alex de Minaur ise ilk servislerinden yüzde 82 ile puan çıkardığı karşılaşmada Tunuslu raket Malek Jaziri'yi 6-2, 6-1'lik skorla geçti. Avustralyalı Minaur, Marsel İlhan'ı 6-4, 6-3 mağlup eden Adrian Andreev ile karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın 5 numaralı seri başı Alman Jan Lennard Struff ise elemelerden gelen Pavel Kotov'u 6-4, 6-3 ile mağlup etti ve Fransız Hugo Grenier'in rakibi oldu.

Çiftlerde ise Türk sporcular Altuğ Çelikbilek-Tuna Altuna, 2 numaralı seri başı Ivan Dodig-Filip Polasek'e 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybetti.

Mert Naci Türker-Umut Akkoyun çifti ise Nikoloz Basilaşvili-Andre Begemann ikilisine 6-2 ve 6-3'lük setlerle yenildi.

Turnuvaya, milli tenisçi Altuğ Çelikbilek'in de ikinci tur maçında Nikoloz Basilaşvili karşısında korta çıkacağı karşılaşmalarla yarın devam edilecek.