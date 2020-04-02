Antalyaspor, Alanyaspor ve Konyaspor'dan kampanyaya destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na, spor kulüplerinden de destek geldi. Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, kampanyaya 500'er bin TL destekte bulundu. Antalyaspor Kulübü Derneği yönetimi adına yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına duyarlılık göstererek Milli Dayanışma Kampanyasına biz de katılıyoruz. Antalyaspor Kulübü Derneği olarak, 'Biz Bize Yeteriz' söylemiyle, Milli Dayanışma Kampanyasına 500 bin TL ile katkıda bulunduk" denildi.

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada ise "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına Aytemiz Alanyaspor Kulübü olarak tam destek veriyoruz. Devletimizin ihtiyaç sahiplerine destek olma çalışmasına yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve futbolcularımız 500 bin TL katkıda bulunuyor. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" ifadeleri yer aldı.

Konyaspor'dan da destek

İttifak Holding Konyaspor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 701 bin 922 TL'lik destekte bulundu.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, Koronavirüs Salgını kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan, dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan, Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na İttifak Holding Konyaspor Kulübü olarak gönülden destek veriyoruz. Bu kapsamda Başkanımız Hilmi Kulluk, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Teknik Heyetimiz, Futbolcularımız, Çalışanlarımız, Adan Zye Konyaspor Ailesinin bütün birimleri (501.922.00 TL) İttifak Holding Konyaspor Kulübü (100.000.00 TL) Konyaspor A.Şnin (100.000.00 TL) katkısıyla gerçekleşen kampanyada 701.922.00 TL toplanmış ve belirtilen hesaplara yatırılmıştır. Gün; aziz milletimizin yaralarına merhem olma, zor zamanlarında onlara omuz verme günüdür. Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde birbirimize güç vererek aşacağımıza yürekten inanıyoruz."