Futbol

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Kayserisporlu futbolculardan liglerin tatil edilmemesine tepki
Kayserisporlu futbolculardan liglerin tatil edilmemesine tepki
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nde açıklama
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nde açıklama
Galatasaray'da antrenman iptal edildi
Galatasaray'da antrenman iptal edildi
TFF’de gündem liglerin ertelenmesi
TFF’de gündem liglerin ertelenmesi
Obi Mikel: Şimdiye kadar aldığım en zor kararlardan biriydi
Obi Mikel: Şimdiye kadar aldığım en zor kararlardan biriydi
Son dakika | Fenerbahçe, Ersun Yanal'la ayrılığı TFF'ye bildirdi...
Son dakika | Fenerbahçe, Ersun Yanal'la ayrılığı TFF'ye bildirdi...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e gönderme
Ahmet Ağaoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e gönderme
Yeni Malatyaspor'dan TFF Başkanı Özdemir'e ziyaret
Yeni Malatyaspor'dan TFF Başkanı Özdemir'e ziyaret
Fenerbahçe'nin B planı hazır: Serdar Dayat - Şenol Çorlu
Fenerbahçe'nin B planı hazır: Serdar Dayat - Şenol Çorlu
Beşiktaş’ta Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş’ta Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
Hüseyin Çimşir oyuncularını motive etmeye çalışıyor
Hüseyin Çimşir oyuncularını motive etmeye çalışıyor
Rodallega’dan liglerin devam etmesine ilişkin tepki
Rodallega’dan liglerin devam etmesine ilişkin tepki
Ali Çetin: Süper Lig ertelenmeli
Ali Çetin: Süper Lig ertelenmeli
Olcay Şahan: "Sivas’da 3 puan alıp rahatlamak istiyoruz"
Olcay Şahan: "Sivas’da 3 puan alıp rahatlamak istiyoruz"
Rıza Çalımbay: Futbolcular huzur içinde maça çıkmıyor
Rıza Çalımbay: Futbolcular huzur içinde maça çıkmıyor
Hamza Hamzaoğlu: Maç oynanır ama giden hayat geri gelmez

Hamza Hamzaoğlu: Maç oynanır ama giden hayat geri gelmez!

Dünyada yankı uyandırdı Obi Mikelin ayrılığı...

Dünyada yankı uyandırdı! Obi Mikel'in ayrılığı...
Süper Ligde 27. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

Gaziantep FKde koronavirüs tedbirleri

Gaziantep FK'de koronavirüs tedbirleri

Alexander Sörloth, Trabzonsporu sırtladı

Alexander Sörloth, Trabzonspor'u sırtladı

Mbaye Diagne için iki transfer iddiası birden!

Mbaye Diagne için iki transfer iddiası birden!

Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen ve kiralık olarak Club Brugge'de oynayan Mbaye Diagne ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Bülent Uygun: Düşme korkusu yaşamak istemiyoruz

Bülent Uygun: Düşme korkusu yaşamak istemiyoruz

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, "Çok iyi takımlara karşı oynadığımız 3 karşılaşmada 7 puan toplayarak ilk nefesimizi güzel şekilde almış olduk." dedi.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını İngilizler duyurdu!

Fenerbahçe'nin yeni hocasını İngilizler duyurdu!

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için İngiliz basını sürpriz bir ismi ortaya attı!

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın kredisi tamamen bitti

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın kredisi tamamen bitti

Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın kredisi teknik heyet tarafında tamamen bitti.

YAZARLAR
TÜM YAZARLAR
Henry Onyekuru derbiden sonra kayıplarda!

Henry Onyekuru derbiden sonra kayıplarda!

Galatasaray'da Henry Onyekuru, yıldızlaştığı Fenerbahçe deplasmanından sonra adeta kayboldu.

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Maçı böyle izlediler! Seyircisiz kararına rağmen...

Maçı böyle izlediler! Seyircisiz kararına rağmen...

UEFA’dan İstanbul projesi! Dörtlü final...

UEFA’dan İstanbul projesi! Dörtlü final...

Gremiolu futbolcular maça maskeyle çıktı!

Gremiolu futbolcular maça maskeyle çıktı!

Emiliano Sala'nın uçak kazasında yeni detaylar açıklandı!

Emiliano Sala'nın uçak kazasında yeni detaylar açıklandı!

Corona virüste büyük tehlike! Milli sporcularımız da...

Corona virüste büyük tehlike! Milli sporcularımız da...

Payassporlu futbolculara maç sonrası bıçaklı saldırı

Payassporlu futbolculara maç sonrası bıçaklı saldırı

Gözaltına alınan Ronaldinho serbest bırakıldı!

Gözaltına alınan Ronaldinho serbest bırakıldı!

Yanından ayırmadığı kuzusuyla maça gitti

Yanından ayırmadığı kuzusuyla maça gitti

1207 Antalyaspor'a 'en güzel antrenör'

1207 Antalyaspor'a 'en güzel antrenör'

Yetişkin film yıldızından itiraf! "Futbolcuyla mesajlaşıyorum"

Yetişkin film yıldızından itiraf! "Futbolcuyla mesajlaşıyorum"

Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi

Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi

''Göğüslerini aç'' polemiği sürüyor! Diletta Leotta'ya eleştiri geldi...

''Göğüslerini aç'' polemiği sürüyor! Diletta Leotta'ya eleştiri geldi...

Wanda Nara'nın pozları nefes kesti!

Wanda Nara'nın pozları nefes kesti!

Adebayor şaştı kaldı! 20 bin kombine...

Adebayor şaştı kaldı! 20 bin kombine...

Şenol Güneş'ten flaş sözler: Haydi Falcao'nun yerine Adem'i oynat bakalım

Şenol Güneş'ten flaş sözler: Haydi Falcao'nun yerine Adem'i oynat bakalım

Futbol dünyasının müzmin sakat oyuncuları

Futbol dünyasının müzmin sakat oyuncuları

Lazio ve Rangers, Ekuban’ı izliyor

Lazio ve Rangers, Ekuban’ı izliyor

Trabzonspor’un son 6 maçında 5 gole direkt katkı sağlayan Caleb Ekuban, İtalyan temsilcisi Lazio ve İskoç devi Glasgow Rangers’ı peşine taktı. İki ekibin de Ganalı oyuncuyu sezon sonuna kadar takip edeceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta büyük temizlik! Sergen Yalçın neşteri vurdu...

Beşiktaş'ta büyük temizlik! Sergen Yalçın neşteri vurdu...

Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yaptığı toplantı sonrası gelecek sezon için kolları sıvadı.

Mehmet Demirkol: Umarım Fenerbahçe için hayırlı olur

Mehmet Demirkol: Umarım Fenerbahçe için hayırlı olur

Mehmet Demirkol, Bein Haber'de yayınlanan beIN MANŞET programında gündemi değerlendirdi. İşte Demirkol'un sözleri...

Galatasaray'da ayrılık! 5 maçta oynadı bileti kesildi...

Galatasaray'da ayrılık! 5 maçta oynadı bileti kesildi...

Galatasaray sezon başında ezeli rakibi Fenerbahçe'den ayrılan Şener'i transfer ederek sürprize imza atmıştı.

Son dakika | Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması

Son dakika | Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması

Konyaspor’dan ayrıldıktan sonra dinlenmeye çekilen tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin başına geçeceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ı izlemeye corona virüs engeli!

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ı izlemeye corona virüs engeli!

Trabzonspor’da sergilediği başarılı performansla Avrupa devlerini peşine takan Uğurcan Çakır için Liverpool ve Chelsea’nin oyuncuyu izleme planları corona virüsü önlemlerine takıldı.

"Sahaya çıkmak zorunda mıyız?"

"Sahaya çıkmak zorunda mıyız?"

Atiba liderliğinde toplanan yabancı yıldızların, “Federasyon maçları neden ertelemiyor? Bu karşılaşmayı oynamak zorunda mıyız?” diye konuştukları belirlendi.

Şansal Büyüka: Bir fiyasko daha olursa...

Şansal Büyüka: Bir fiyasko daha olursa...

Ali Başkan, ilk yılını ıskaladı, “yeni geldi” diye hoşgörü ile karşılandı. Ali Başkan ikinci yılını fena ıskaladı, homurdanmalar başladı. Ali Koç üçüncü yılı da, yani yeni sezonu da ıskalarsa, hiç istemem, hiç dilemem ama kendisi için üzücü, dramatik, hatta travmatik bir final olabilir

Galatasaray kendi işini kendi görecek

Galatasaray kendi işini kendi görecek

Teknik kadro ve yöneticiler, Sivas’ın Antalyaspor’a yenilmesiyle beraber ortaya çıkan durumun kendilenin lehine olduğunu düşünüyor. Çünkü Galatasaray kendi maçlarını kazanırsa şampiyonluğa ulaşabilecek.

Donk, Galatasaray'ı yarıda bırakmadı

Donk, Galatasaray'ı yarıda bırakmadı

Ağrıları nedeniyle maç öncesinde kenara gelen Hollandalı oyuncunun kadrodan çıkarılması gündeme geldi. Ancak sağlık heyetiyle görüşen Donk görevden kaçmadı ve karşılaşma boyunca sarı-kırmızılılara en çok katkı veren futbolcu oldu.

Şansal Büyüka: Bir fiyasko daha olursa...

Şansal Büyüka: Bir fiyasko daha olursa...

Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Şansal Büyüka, şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe'de Başkanı Ali Koç'u eleştirdi.

Karaman: Kendimizi ciddi bir hesaba çekeceğiz

Karaman: Kendimizi ciddi bir hesaba çekeceğiz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, sonuç olarak üzüldüklerini ancak galibiyeti hak eden Göztepe'yi tebrik ettiğini söyledi.

FUTBOL HABERLERİ

Palut: İstikrarı tekrar yakalamak istiyoruz
Palut: İstikrarı tekrar yakalamak istiyoruzGöztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, "Çalışmaya devam ederek, kaybettiğimiz istikrarı tekrar yakalamak istiyoruz" dedi.
Kayserispor Başkanı Gözbaşı'dan erteleme talebi
Kayserispor Başkanı Gözbaşı'dan erteleme talebiHes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, maçların nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edeceğinin açıklamasına tepki gösterdi.
Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi
Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisiFenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 20 Mart Cuma günü Hes Kablo Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mert Hakan Yandaş'tan tepki
Mert Hakan Yandaş'tan tepkiDemir Grup Sivasspor'un yıldız oyuncusu Mert Hakan Yandaş, liglerin nisan sonuna kadar seyircisiz olarak süreceğinin açıklanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Son dakika | Trabzonspor'da Obi Mikel'in sözleşmesi feshedildi
Son dakika | Trabzonspor'da Obi Mikel'in sözleşmesi feshedildiBordo-mavili kulüp, John Obi Mikel'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı. İşte sözleşmenin feshi ile ilgili detaylar...
Göztepe-Çaykur Rizespor: 2-0
Göztepe-Çaykur Rizespor: 2-0Süper Lig'de erteleme maçında Göztepe konuk ettiği Çaykur Rizespor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi.
Uygun'un Sivasspor heyecanı
Uygun'un Sivasspor heyecanıYukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sivasspor maçı öncesi "Kendi hayatıma ve çocuğuma adayamadığım o günleri, Sivas halkı için adadık, başarıdan başarıya koşturduk" dedi.
Özdemir: Maçlar nisan sonuna kadar seyircisiz olarak oynanmaya devam edecek
Özdemir: Maçlar nisan sonuna kadar seyircisiz olarak oynanmaya devam edecekTFF Başkanı Nihat Özdemir birçok konuda açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Liglerin seyircisiz oynanması ile ilgili şu an gündemimizde değişiklik yok. Karar aynen devam etmektedir. Karşılaşmalar nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edecek" açıklamasını yaptı.