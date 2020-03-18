Özdemir: Maçlar nisan sonuna kadar seyircisiz olarak oynanmaya devam edecek TFF Başkanı Nihat Özdemir birçok konuda açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Liglerin seyircisiz oynanması ile ilgili şu an gündemimizde değişiklik yok. Karar aynen devam etmektedir. Karşılaşmalar nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edecek" açıklamasını yaptı.