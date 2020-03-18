Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen ve kiralık olarak Club Brugge'de oynayan Mbaye Diagne ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, "Çok iyi takımlara karşı oynadığımız 3 karşılaşmada 7 puan toplayarak ilk nefesimizi güzel şekilde almış olduk." dedi.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için İngiliz basını sürpriz bir ismi ortaya attı!
Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın kredisi teknik heyet tarafında tamamen bitti.
Galatasaray'da Henry Onyekuru, yıldızlaştığı Fenerbahçe deplasmanından sonra adeta kayboldu.
Trabzonspor’un son 6 maçında 5 gole direkt katkı sağlayan Caleb Ekuban, İtalyan temsilcisi Lazio ve İskoç devi Glasgow Rangers’ı peşine taktı. İki ekibin de Ganalı oyuncuyu sezon sonuna kadar takip edeceği öğrenildi.
Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yaptığı toplantı sonrası gelecek sezon için kolları sıvadı.
Mehmet Demirkol, Bein Haber'de yayınlanan beIN MANŞET programında gündemi değerlendirdi. İşte Demirkol'un sözleri...
Galatasaray sezon başında ezeli rakibi Fenerbahçe'den ayrılan Şener'i transfer ederek sürprize imza atmıştı.
Konyaspor’dan ayrıldıktan sonra dinlenmeye çekilen tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin başına geçeceği yönündeki iddiaları yalanladı.
Trabzonspor’da sergilediği başarılı performansla Avrupa devlerini peşine takan Uğurcan Çakır için Liverpool ve Chelsea’nin oyuncuyu izleme planları corona virüsü önlemlerine takıldı.
Atiba liderliğinde toplanan yabancı yıldızların, “Federasyon maçları neden ertelemiyor? Bu karşılaşmayı oynamak zorunda mıyız?” diye konuştukları belirlendi.
Ali Başkan, ilk yılını ıskaladı, “yeni geldi” diye hoşgörü ile karşılandı. Ali Başkan ikinci yılını fena ıskaladı, homurdanmalar başladı. Ali Koç üçüncü yılı da, yani yeni sezonu da ıskalarsa, hiç istemem, hiç dilemem ama kendisi için üzücü, dramatik, hatta travmatik bir final olabilir
Teknik kadro ve yöneticiler, Sivas’ın Antalyaspor’a yenilmesiyle beraber ortaya çıkan durumun kendilenin lehine olduğunu düşünüyor. Çünkü Galatasaray kendi maçlarını kazanırsa şampiyonluğa ulaşabilecek.
Ağrıları nedeniyle maç öncesinde kenara gelen Hollandalı oyuncunun kadrodan çıkarılması gündeme geldi. Ancak sağlık heyetiyle görüşen Donk görevden kaçmadı ve karşılaşma boyunca sarı-kırmızılılara en çok katkı veren futbolcu oldu.
Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Şansal Büyüka, şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe'de Başkanı Ali Koç'u eleştirdi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, sonuç olarak üzüldüklerini ancak galibiyeti hak eden Göztepe'yi tebrik ettiğini söyledi.