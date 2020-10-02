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02.10.2020 - 11:33 | | AA

Antalyaspor dış sahada rekor peşinde

Süper Lig'de en son ki deplasman yenilgisini 280 gün önce yaşayan Fraport TAV Antalyaspor, yarın dış sahada Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçta da mağlubiyet yaşamaması halinde kulüp tarihinde ilk kez 10 maçlık seri yakalayacak.

Antalyaspor dış sahada rekor peşinde
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Kırmızı-beyazlılar, ligde 2019-2020 sezonunu üst üste 11 maç yenilmeyerek ve deplasmandaki son 8 karşılaşmasını kaybetmeyerek 9. sırada tamamladı.

Antalyaspor, Süper Lig'deki en son ki deplasman yenilgisini, 28 Aralık 2019'da gerçekleşen 17. hafta mücadelesinde Galatasaray'a 5-0 yenilerek yaşadı.

- Tuna yönetiminde dış sahada yenilgiyi unuttular

Bu karşılaşmadan sonra takımın başına geçen teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde hiçbir deplasman maçını kaybetmeyen Antalyaspor, 2020-2021 sezonuna da iyi başlangıç yaptı.

Takım, deplasman maçlarında yakaladığı başarılı performansı devam ettiriyor.

Antalyaspor, bu sezonun ilk deplasman mücadelesinde ligin 2. haftasında 19 Eylül'de konuk olduğu Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

- Yeni rekor hedefi

Ligde 9 maçtır üst üste dış saha karşılaşmalarından eli boş dönmeyen 4 galibiyet, 5 beraberlikle 17 puan toplama başarısı gösteren Fraport TAV Antalyaspor, yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçta yeni deplasman rekoru için sahaya çıkacak.

- Süğlün: "Takımımız bunu başaracak güçte"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, Yeni Malatyaspor maçına da galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını belirtti

Takımlarının her maçını kazanmak için sahaya çıktığını vurgulayan Süğlün, Antalyaspor'un geçen sezon topladığı 45 puanın 24'ünü dış sahada kazandığını hatırlattı.

Antalyaspor'un, geçen sezon 17 dış saha maçında 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performansla Trabzonspor, son şampiyon Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'tan sonra 4. sırada yer almasına dikkati çeken Süğlün, şöyle konuştu:

"Ligde iyi başladığımız yeni sezondaki çıkışımızı, Yeni Malatyaspor maçıyla sürdürmek istiyoruz. Yeni Malatyaspor maçında da sahaya kazanmak için çıkacağız. Bu karşılaşmayı da kaybetmememiz durumunda, ligde 10 maç üst üste deplasmanda yenilmeme serisi yakalamış olacağız. Yeni rekorlara imza atan takımımız bunu da başaracak güçtedir."

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Antalyaspor dış sahada rekor peşinde

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