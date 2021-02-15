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15.02.2021 - 16:44 |

Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1

Süper Lig'de 25. haftasında Antalyaspor evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1
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Süper Lig 'de 25. haftasında Antalyaspor evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Antalyaspor'un golünü 5. dakikada D. Orgill attı. Yeni Malatyaspor'un golünü 12. dakikada D. Orgill kendi kalesine attı.

Bu sonuçla Antalyaspor 32 puanla 9. sırada yer aldı. Yeni Malatya ise 30 puanla 10. sırada kaldı.

Stat: Antalya 

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Kamil Çetin 

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo (Dk. 82 Veysel Sarı), Kudriashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Dk. 66 Sam), Fredy, Amilton (Dk. 75 Serdar Gürler), Orgill (Dk. 66 Podolski) 

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hadebe (Dk. 65 Karim Hafez), Ahmed Ildız (Dk. 46 Fofana), Acquah, Zeki Yavru (Dk. 88 Mallan), Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 75 Mustafa Eskihellaç) , Umut Bulut (Dk. 46 Tetteh) 

Goller: Dk. 6 Orgill (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 12 Orgill (Kendi kalesine) (Yeni Malatyaspor) 

Sarı kartlar: Dk. 40 Umut Bulut, Dk. 55 Acquah, Dk. 90 2 Fofana (Yeni Malatyaspor)

Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1

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MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, top savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.

6. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Nuri Şahin'in pas verdiği Orgill'in ceza sahasından şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed Damlu'nun sağından filelerle buluştu: 1-0.

12. dakikada konuk ekip skorda eşitliği yakaladı. Yeni Malatyaspor'un kazandığı korner atışında, sol köşe gönderinden yapılan ortaya yükselen Orgill, ters kafa şutuyla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. 

Öte yandan, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için karşılaşmadan önce saygı duruşunda bulunuldu. 

Her iki takım oyuncuları ile hakemler seremoniye, üzerinde "Şehitlerimizin ruhu şad olsun" yazılı siyah tişörtlerle çıktı.

51. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

78. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından şutunda kaleci Boffin iki hamlede topu kontrol etti.

90+1. dakikada Nuri Şahin'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Abdulsamed Damlu gole izin vermedi. 

90+ 3. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Özmert topu ceza sahası içine gönderdi, yükselen Veysel Sarı'nın kafa şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti. 

Mücadele, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

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