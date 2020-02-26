Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAntalyaspor Haberleri Antalyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik
26.02.2020 - 11:54 | | DHA

Antalyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik

Fraport-TAV Antalyaspor'un cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçında Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş, Bahadır Öztürk, Salih Dursun sakatlıktan dolayı, Sinan Gümüş de kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Antalyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 24'üncü haftasında Fraport-TAV Antalyaspor, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Cumartesi günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Ligde 5 maçtır yenilmeyen kırmızı beyazlılar, Fenerbahçe maçında da puan kazanmayı istiyor. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde maçın hazırlıklarına devam eden Antalyaspor, Fenerbahçe'yi yenerek ligdeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Antalyaspor'da, Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş, Bahadır Öztürk, Salih Dursun sakatlıktan dolayı, Sinan Gümüş de kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Fraport TAV Antalyaspor yönetimi, taraftarlarına tribünleri doldurmaları ve takımı desteklemeleri çağrısı yaptı. Kırmızı beyazlılarda yönetim Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri VIP 100, batı tribünü 60, Adopen tribünü 40, The Land of Legends tribünü 20, kuzey kale arkası tribünü 20, misafir takım tribünü 26 liradan satışa çıktı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıkladı

Antalyasporda Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik

    Yusuf Yazıcı Roma'dan paylaştı!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş'ta 6 imza birden!

    Beşiktaş'ta 6 imza birden!

    TFF Başkanı Özdemir, Down Sendromlular Milli Takımı ile bir araya geldi

    TFF Başkanı Özdemir, Down Sendromlular Milli Takımı ile bir araya geldi

    Liverpool'dan 42 milyon pound kâr! Şampiyon...

    Liverpool'dan 42 milyon pound kâr! Şampiyon...

    İtalya Serie C takımlarından Pianese'de bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

    İtalya Serie C takımlarından Pianese'de bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

    Sıradaki Haber