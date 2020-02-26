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26.02.2020 - 11:15 | | Ä°STANBUL (AA)

Süper Lig'de haftanÄ±n hakemleri açÄ±kladÄ±

SÃ¼per Lig'in 24. haftasÄ±nda yapÄ±lacak maÃ§larda dÃ¼dÃ¼k Ã§alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de haftanÄ±n hakemleri açÄ±kladÄ±

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ligin 24. haftasÄ±ndaki mÃ¼sabakalarÄ± yÃ¶netecek hakemler ÅŸÃ¶yle:

28 Åžubat Cuma:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-BeÅŸiktaÅŸ: Halis Ã–zkahya

29 Åžubat Cumartesi:

14.00 Ä°ttifak Holding Konyaspor-KasÄ±mpaÅŸa: Ali PalabÄ±yÄ±k

17.00 Trabzonspor-Ã‡aykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-FenerbahÃ§e: Ali Åžansalan

MHK, geÃ§tiÄŸimiz haftaÂ FenerbahÃ§e-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler'e bu hafta SÃ¼per Lig'de gÃ¶rev vermedi.

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1 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Koray GenÃ§erler

16.00 MKE AnkaragÃ¼cÃ¼-Demir Grup Sivasspor: Ãœmit Ã–ztÃ¼rk

19.00 Galatasaray-GenÃ§lerbirliÄŸi: Arda KardeÅŸler

2 Mart Pazartesi:

20.00 Hes Kablo Kayserispor-GÃ¶ztepe: Mete Kalkavan

20.00 Medipol BaÅŸakÅŸehir-Gaziantep FK: Zorbay KÃ¼Ã§Ã¼k

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SÃ¼per Ligde haftanÄ±n hakemleri aÃ§Ä±kladÄ±

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