Antalyaspor'da hedef yeniden galibiyet serisi

Süper Lig’e iyi bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda sakat ve cezalı oyuncu sayısının artmasıyla sıkıntı yaşayan FT Antalyaspor, bu nedenle istediği puanları alamadı. Kırmızı-beyazlılarda geride kalan 16 haftada galibiyet sayısının, beraberlik ve mağlubiyet sayısından az olması dikkat çekti. Ligde 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Antalyaspor, topladığı 18 puanla ise 15. sırada yer alıyor. Akdeniz ekibi beraberliklerini Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, DG Sivasspor ve Galatasaray’a karşı aldı. Antalyapspor, 5-1’lik Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor’a 6-0’lık farklı skorla yenilmenin şokunu da yaşadı.

Yarın sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak FT Antalyaspor bu karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılarının bu zorlu karşılaşmaya, Boffin, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar, Orgıll, Veysel Sarı, Nuri Şahin, Hakan Özmert ve Podolski 11’iyle çıkması bekleniyor.