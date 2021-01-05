Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son Dakika Transfer haberleri | Onyekuru resmen açıkladı! Anlaştım...
05.01.2021 - 10:10 | | FANATİK

Son Dakika Transfer haberleri | Onyekuru resmen açıkladı! Anlaştım...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri! Aslan'ın ara transferdeki en önemli hedeflerinden Onyekuru, Arap kulüplerinden gelen son teklifleri de, "Ben Galatasaray'la anlaştım" diyerek geri çevirdi. Monaco ile temasların olumlu ilerlediği, zorunlu satın alma konusunda 4 milyon Euro'luk pürüzün aşılmaya çalışıldığı bildirildi...

ABONE OL

Galatasaray'ın üçüncü kez kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Henry Onyekuru, artık işin resmiyete dökülmesini bekliyor. Arap kulüplerinden gelen son teklifleri de, "Ben Galatasaray'la anlaştım" diyerek geri çeviren Nijeryalı yıldız, çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor.

Monaco'dan ayrılmak için gün sayan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, zorunlu satın alma maddesiyle sezon sonuna kadar kiralanacak. Fransız kulübüyle görüşmelerin sonunda olumlu bir zemine geldiği kaydedilirken, bonservis konusunun çözümü için pazarlık aşamasına geçildiği bildirildi. Monaco, sezon sonunda 7 milyon Euro talep ediyor. Galatasaray'ın teklifi ise 3 milyon Euro seviyesinde. Ancak kulübe yakın kaynaklar, iki tarafın da fedakârlık yapmasıyla bir orta yol bulunmasının çok yakın olduğunu dile getiriyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında damga vuran an! Halis Özkahya ve VAR odası...

Aynı etkiyi bekliyorlar
Geçen sezon devre arasında gecikmeli de olsa Galatasaray kadrosuna katılan Onyekuru, o zaman kendisi gibi yeni transfer olan Saracchi ile birlikte müthiş bir uyum yakalamış ve kısa sürede Cim Bom'u şampiyonluk potasına sokmuştu.

Hızlı hücumlar konusunda sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da, teknik patron Fatih Terim, Onyekuru'nun yine benzer bir etki yaratacağına inanıyor. Bu sezon Fransa Ligi'nde sadece 4 karşılaşmaya çıkan ve ciddi bir maç eksiği bulunan genç yıldız ise bireysel antrenör eşliğinde fiziksel yüklemeler yaparak kendisini zorlu maratona hazırlıyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçeli yıldız Erol Bulut'u kızdırdı! Maç sonu yanına gitti...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Aaron Boupendza Süper Lig'in salladı, maliyeti ise...

Son Dakika Transfer haberleri | Onyekuru resmen açıkladı Anlaştım...

 

Felipe Melo saha çalışmalarına başladı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Aboubakar özel uçakla dönüyor
    Aboubakar özel uçakla dönüyor
  2. Avcı'nın golcüsü Ekuban
    Avcı'nın golcüsü Ekuban
  3. Gökhan Karadeniz, İtalyanların radarında
    Gökhan Karadeniz, İtalyanların radarında
  4. F.Bahçe, İngiltere'den transfer yapıyor!
    F.Bahçe, İngiltere'den transfer yapıyor!
  5. Ajdin Hasic resmen açıkladı! Edin Visca...
    Ajdin Hasic resmen açıkladı! Edin Visca...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Trabzonspor'da Yunus Mallı transferinde maaş engeli

Trabzonspor'da Yunus Mallı transferinde maaş engeli

Eskişehirspor'a teknik direktör dayanmıyor

Eskişehirspor'a teknik direktör dayanmıyor

Antalyaspor'da hedef yeniden galibiyet serisi

Antalyaspor'da hedef yeniden galibiyet serisi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet