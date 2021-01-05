Son Dakika Transfer haberleri | Onyekuru resmen açıkladı! Anlaştım...

Galatasaray'ın üçüncü kez kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Henry Onyekuru, artık işin resmiyete dökülmesini bekliyor. Arap kulüplerinden gelen son teklifleri de, "Ben Galatasaray'la anlaştım" diyerek geri çeviren Nijeryalı yıldız, çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor.

Monaco'dan ayrılmak için gün sayan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, zorunlu satın alma maddesiyle sezon sonuna kadar kiralanacak. Fransız kulübüyle görüşmelerin sonunda olumlu bir zemine geldiği kaydedilirken, bonservis konusunun çözümü için pazarlık aşamasına geçildiği bildirildi. Monaco, sezon sonunda 7 milyon Euro talep ediyor. Galatasaray'ın teklifi ise 3 milyon Euro seviyesinde. Ancak kulübe yakın kaynaklar, iki tarafın da fedakârlık yapmasıyla bir orta yol bulunmasının çok yakın olduğunu dile getiriyor.

Aynı etkiyi bekliyorlar

Geçen sezon devre arasında gecikmeli de olsa Galatasaray kadrosuna katılan Onyekuru, o zaman kendisi gibi yeni transfer olan Saracchi ile birlikte müthiş bir uyum yakalamış ve kısa sürede Cim Bom'u şampiyonluk potasına sokmuştu.

Hızlı hücumlar konusunda sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da, teknik patron Fatih Terim, Onyekuru'nun yine benzer bir etki yaratacağına inanıyor. Bu sezon Fransa Ligi'nde sadece 4 karşılaşmaya çıkan ve ciddi bir maç eksiği bulunan genç yıldız ise bireysel antrenör eşliğinde fiziksel yüklemeler yaparak kendisini zorlu maratona hazırlıyor.