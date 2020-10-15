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15.10.2020 - 16:04 | | İHA

Antalyaspor'da Sidney Sam ve Naldo'ya ilk 11'de görev

FT Antalyaspor'un, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maça Sidney Sam ve Naldo, ilk 11’de başlayacak.

Antalyaspor'da Sidney Sam ve Naldo'ya ilk 11'de görev
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Antalyaspor, yaz transfer döneminde birbirinden önemli oyuncuları kadrosuna katarak adından söz ettirdi. Kırmızı-beyazlılar, tecrübeli yabancıların yanında gelecek vaat eden bir çok Türk futbolcuyla da sözleşme imzaladı. Bu transferlerden kadroya geç katılan Brezilyalı savunmacı Naldo ve Alman oyuncu Sidnay Sam, Teknik Direktör Tamer Tuna’nın idaresinde eksikliklerini tamamladı. Ligin ilk 4 maçında süre alamayan iki futbolcunun bu hafta 18 Ekim Pazar günü Gaziantep FK karşısında ilk 11’de forma şansı bulması bekleniyor.

Geçen sezon Avusturya 1. Futbol Ligi takımlarından Rheindorf Altach takımında forma giyen 32 yaşındaki Sidney Sam, 21 lig maçında 6 gol attı. 2019-2020 sezonunda La Liga'dan düşen Espanyol ile 26 maça çıkan Brezilyalı savunmacı Naldo ise 1 asist yaptı.

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Antalyasporda Sidney Sam ve Naldoya ilk 11de görev

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