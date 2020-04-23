SÃ¼per Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla bugÃ¼nkÃ¼ antrenmanÄ±nÄ±, telekonferans yÃ¶ntemiyle kulÃ¼bÃ¼n 12 yaÅŸ altÄ± takÄ±mÄ±yla yaptÄ±.

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± tedbirleri kapsamÄ±nda bireysel antrenmanlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra zaman zaman telekonferans aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bir araya gelerek toplu halde antrenmanlarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren futbolcularÄ±n, bugÃ¼nkÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na Antalyaspor 12 yaÅŸ altÄ± takÄ±mÄ±nÄ±n minik futbolcularÄ± da katÄ±ldÄ±.

Antrenman, Teknik DirektÃ¶r Tamer Tuna'nÄ±n konuÅŸmasÄ±yla baÅŸladÄ±. Tuna, Ã§alÄ±ÅŸmaya katÄ±lan minik futbolculara seslenerek, "BugÃ¼n, BÃ¼yÃ¼k Ã–nderimiz Mustafa Kemal AtatÃ¼rk tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisimizin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±. BugÃ¼n aynÄ± zamanda sizin de bayramÄ±nÄ±z. BugÃ¼nkÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± futbolcularÄ±mÄ±za sizler yaptÄ±racaksÄ±nÄ±z. Bizler de sizlere katÄ±lacaÄŸÄ±z. Hepiniz evde kalÄ±p saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸamayÄ± ihmal etmeyin. Ä°yi bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Antrenmanda Futbol DirektÃ¶rÃ¼ Sedat KarabÃ¼k ile 12 YaÅŸ AltÄ± TakÄ±mÄ±'nÄ±n antrenÃ¶rleri, futbolcularÄ± ve A TakÄ±m oyuncularÄ± ile onlarÄ±n Ã§ocuklarÄ± da yer aldÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 45 dakika sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmada, yapÄ±lacak hareketleri minik futbolcular sÄ±rayla belirledi. KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekibin A TakÄ±m oyuncularÄ± da geleceÄŸin futbolcularÄ±nÄ± alkÄ±ÅŸlayarak bayramlarÄ±nÄ± kutladÄ±.

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